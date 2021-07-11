死守邊境外 中緬應達接種疫苗共識

雲南瑞麗市已連續第6天新增新冠肺炎確診病例。（取材自第一財經）

雲南省最近本土疫情 反彈，瑞麗市已連續第7天新增病例。據雲南省衛健委統計，截至10日24時，雲南省現有本土確診病例累計已達53例。這已是瑞麗一年內第三次應對新冠，第三次採取封閉管理措施，而三起疫情都與緬甸 有關。雲南除嚴防死守管控邊境外，專家呼籲中、緬應達成防疫及接種疫苗共識，避免疫情防控壓力加劇。

雲南衛健委統計，10日0時至24時，雲南省新增新冠病毒本土確診病例12例、境外輸入確診病例4例。含無症狀感染者在內的全省現有確診病例158例，其中本土53例，緬甸籍感染者占比超過6成。瑞麗完成的7份陽性樣本基因測序結果顯示，與Delta變異株高度同源。

瑞麗位於中國西南邊陲，邊境線長達169.8公里，中緬兩國居民生活和商業來往頻繁。陽性病例集中地姐告約1萬5000名常住人口中，就有三分之一是外籍人員。去年受疫情影響，瑞麗口岸出入境人員299.2萬人次，較去年同期下降82.35%。但緬甸疫情正在惡化，雲南當地已派出7000多名幹部、民兵以及公安民警等嚴防死守管控邊境。

為防堵本土疫情繼續擴散，雲南省已全面開展全員核酸檢測 ，並對密切接觸者實施「14+7」天集中隔離觀察。瑞麗市也加大核酸檢測能量，由最初的5天、3天出結果，提高到現在1天之內出結果；截至10日12時，已累計排查密接和次密接者人員4468人。瑞麗首個「獵鷹號」方艙實驗室也已落地並投入使用，核酸檢測日檢測產能可達3萬份。

另雲南德宏州芒市發出通告稱，11日0時起，全市KTV、歌舞廳、影劇院、景區景點以及個體診所、門診部等重點場所暫停營業。

健康時報報導，6月份雲南境外輸入人數位居全國前五，一個月境外輸入病例67例。中國人民大學醫改研究中心主任王虎峰建議當地的外籍人員盡快接種疫苗，對於長期生活在瑞麗卻不在國內疫苗接種範圍內的緬甸籍人員，需要中、緬雙方採取統一行動，讓這些人員盡快接種疫苗。