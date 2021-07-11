中已提供全球六分之一新冠疫苗

薩爾瓦多採購的新一批科興疫苗，7月8日運抵首都聖薩爾瓦多機場。（新華社）

外交部國際經濟司副司長郭學軍接受新華社專訪時表示，中國 迄今已向全球100多個國家和國際組織提供了5億劑新冠疫苗 和原液，這相當於當前全球新冠疫苗總產量的六分之一。

郭學軍說，中國對外提供疫苗始終兼顧國內需求與國外需求，反對「疫苗民族主義」。

他指出，「在中國抗擊疫情 最困難的時刻，國際社會向中國提供了有力支持。中國疫苗研發成功後，我們積極落實習近平主席關於將疫苗作為全球公共產品的重要宣示，秉持人類命運共同體理念，本著開放包容的原則對外提供疫苗。」

郭學軍表示，對於所有向中國提出疫苗合作需求的國家，中方都克服困難給予積極回應並啟動合作。中國是向發展中國家提供疫苗數量最多的國家。迄今已向亞洲、非洲、歐洲、美洲和南太平洋地區100多個國家和國際組織提供了5億劑疫苗和原液，相當於當前全球疫苗總產量的六分之一。

另據環時轉述俄媒文章，西方富裕國家，忙著囤積疫苗，自私地拒絕與發展中國家分享，而中國是唯一有能力提供疫苗又樂於助人的國家。中國如今正主動幫助南亞國家應對疫情。中國的供應和援助讓我們得以一窺一個多極世界，一個沒有美國令人窒息的霸凌和不停指手畫腳的世界。

環時也報導，塞爾維亞總統武契奇8日在與匈牙利總理歐爾班舉行的聯合記者會，指塞爾維亞抗疫新冠疫情初期，歐爾班給他建議找中國幫忙。武契奇說，「我們清楚地記著是誰幫助了我們。如果不是歐爾班的建議，我們就得不到所需的一切東西。 」

不過在中國積極對外提供新冠疫苗的同時，中國疫苗的有效性近日也引起關注。

據BBC中文網報導，科興疫苗是中國最早問世的新冠疫苗之一，並於今年6月1日獲世界衛生組織（WHO）批准緊急使用，成為WHO新冠疫苗緊急使用清單上第二支中國疫苗。但近日有印尼的醫生表示，儘管已完成接種兩劑科興疫苗，一個月後，其血液內新冠病毒抗體水準卻仍遠低於預期。

法國國際廣播電台（rfi）也報導，新加坡衛生部宣布，新加坡統計全國新冠疫苗接種數據時，並未納入打過科興疫苗的人。此外，泰國衛生部一份近日洩漏的內部文件也顯示，泰國政府同樣質疑科興疫苗的有效性。