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馬背上的副局長 賀嬌龍墜馬落水 有驚無險

中國新聞組／北京10日電
賀嬌龍策馬拍攝宣傳片時意外摔入河裡，身側數匹馬疾馳而過，場面驚險。（視頻截圖）
賀嬌龍策馬拍攝宣傳片時意外摔入河裡，身側數匹馬疾馳而過，場面驚險。（視頻截圖）

曾因身披紅斗篷、馳騁雪原走紅的新疆伊犁州文旅局副局長賀嬌龍，近日因策馬拍攝宣傳片時意外摔入河裡，引發關注。

曾因身披紅斗篷、馳騁雪原走紅的新疆伊犁州文旅局副局長賀嬌龍。（視頻截圖）
曾因身披紅斗篷、馳騁雪原走紅的新疆伊犁州文旅局副局長賀嬌龍。（視頻截圖）

北京日報報導，事發於日前，42歲的賀嬌龍正在昭蘇縣濕地公園拍攝宣傳片「天馬浴河」。群馬在河中奔騰，賀嬌龍一身紅衣，策馬馳騁。正拍攝時，賀嬌龍從馬上摔入河中，身側數匹馬疾馳而過，場面非常驚險。所幸，一名騎手迅速趕來，將她救起。

來源：YouTube

「拍攝過程中，我前面奔跑的馬兒突然失蹄摔入河中，隨後我和我騎的這匹馬也摔入河中。 」賀嬌龍回憶，「爬起來以後實際上我是懵圈的，頭很疼，我一起來的另外一個同伴將我扶上了另外一匹馬，我們沒有休息，又繼續投入拍攝。」

賀嬌龍摔入河中前，正策馬拍攝宣傳片「天馬浴河」。（視頻截圖）
賀嬌龍摔入河中前，正策馬拍攝宣傳片「天馬浴河」。（視頻截圖）

賀嬌龍表示，事後回看這段視頻才感覺到後怕。「因為當時馬匹比較多，一旦被踩到或者被河水沖走，還是很危險的。不過，只要能拍出宣傳家鄉的好片，摔到河中也值得。」

賀嬌龍摔入河中的場景，也讓不少網民感到後怕，「太危險了，被馬踩了不是鬧著玩的。」

2020年11月，時任昭蘇縣副縣長賀嬌龍身著一襲紅袍，策馬雪原在網路上走紅。央廣網報導，當時賀嬌龍在抖音平台有超過80萬粉絲，直播間的打賞收入也已經突破人民幣百萬元（約15.4萬美元），而這些打賞收入全部用於公益用途。

北京 新疆 抖音

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