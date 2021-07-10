誰想捐糞？合格者每次給300元 深圳製藥沒唬你

某科技公司招募志願者捐糞便，合格捐贈者每次可獲300元補助。（取材自澎湃新聞）

近日，深圳某科技公司招募志願者捐糞便，合格者每次可獲300元人民幣（約46美元）補助。公司人員表示，經過處理的菌液樣本將用於研究疾病治療，志願者需簽知情書。許

多網民聞訊，都覺得此事不可能真的，但獲知消息為真後，不少人有興趣，忙問怎麼報名。

澎湃新聞報導，公司工作人員表示，志願者捐贈的糞便主要用於腸道微生態研究，「我們公司是一家生物製藥公司，人體糞便有許多來自腸胃道的菌群，我們需要收集糞便來研究人類的腸道菌群，一方面也是用於製藥研究。」但並非是所有人都能直接參與這項計畫，成為捐贈糞便志願者的。

工作人員稱，有意向的人員首先需要填寫調查問卷，在經過身高、體重、年齡等基本情況以及捐贈者過往疾病史篩選後，通過問卷後該公司將會聯繫志願者進行面試 ，會對志願者的生活習慣和作息規律進行了解。

在面試通過後，該公司還會出資安 排志願者到三甲醫院體檢，各方面篩選通過後，公司才會開始安排捐贈。

捐贈糞便志願者的公告中要求，志願者需是18至40歲健康人，在線大學生優先。

對此，工作人員解釋稱，因為糞便收集過來，一部分是用於製藥研究，「目前該醫藥產品還未上市，處於臨床試驗階段，我們不能把風險帶到病人身上，所以在篩選捐贈者這一塊的把關會比較嚴格。」

對此，有網民直呼「好傢伙」，還有人問：在哪兒報名？