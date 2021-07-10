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「祝融號」行走300米 火星岩沙入鏡 秀出5張地貌圖

中國新聞組／北京10日電
「祝融號」火星車行進路上的火星沙丘圖像，圖中可見沙丘全貌，長約40米，寬約8米，高約0.6米。（取材自國家航天局）
「祝融號」火星車行進路上的火星沙丘圖像，圖中可見沙丘全貌，長約40米，寬約8米，高約0.6米。（取材自國家航天局）

中國國家航天局探月與航天工程中心的資料獲悉，截至7月8日，「祝融號」火星車已在火星表面工作54個火星日，行駛里程超過300米。國家航天局探月與航天工程中心9日公開了5張「祝融號」火星車行進路上的沿途地貌圖像。

據中新社報導，其中有2張火星岩石圖像是由多光譜相機獲取的多個譜段數據合成，圖像分別呈現了火星岩石的紋理特徵和火星車車轍、岩石表面火星塵土的覆蓋情況。

「祝融號」火星車行進路上的火星岩石圖像，呈現了岩石表面火星塵土的覆蓋情況。（取材...
「祝融號」火星車行進路上的火星岩石圖像，呈現了岩石表面火星塵土的覆蓋情況。（取材自國家航天局）

據介紹，6月26日當「祝融號」火星車到達一處沙丘地帶，利用導航地形相機拍攝了紅色沙丘高分辨率影像，拍攝點距離沙丘約6米，周圍分布有不同大小的石塊，其中正對着火星車的石塊寬約0.34米。

7月4日，「祝融號」火星車行駛至沙丘南側，對周圍地形地貌感知成像，沙丘全貌長約40米，寬約8米，高約0.6米。火星石塊圖像中，可以看到左側為一簇形狀各異的石塊，右上角可見背罩和降落傘，成像時火星車距離着陸點直線距離約210米，距離背罩和降落傘約130米。

據悉，「祝融號」火星車駛上火星表面以來，向南行駛開展巡視探測，導航地形相機每日對沿途地貌進行成像，行進中次表層雷達、氣象測量儀、火星磁強計開機探測，途中遇到岩石、沙丘等特殊地貌時，利用表面成分探測儀、多光譜相機等開展定點探測。

「祝融號」火星車行進路上的火星岩石圖像，呈現了岩石表面火星塵土的覆蓋情況。（取材...
「祝融號」火星車行進路上的火星岩石圖像，呈現了岩石表面火星塵土的覆蓋情況。（取材自國家航天局）

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