「嫦娥」帶回種子 環月旅行23天後 天稻收割了

農民正在收割「中國天稻」。（取材自南方+）

在華南農業大學實驗基地的大田裡，和嫦娥五號 一塊「環月」、經歷深空空間誘變的「航聚香絲苗」水稻種子迎來收成。2000株稻採集了3大袋稻種，科研人員將繼續對這批「天稻」的後代擇優栽培，一代代育秧、移栽、收成，純化優良性狀，培育出100%中國 原創的水稻新品種。

據南方+報導，華農國家植物航天育種工程技術研究中心副主任郭濤和航天育種中心副研究員、實驗室主任王加峰，日前在田裡收割水稻，這片稻田可是大有來頭。8個月前，這些稻種跟隨嫦娥五號航天器進行23天的環月旅行，在深空環境中歷經宇宙射線的照射，並安全返回地球，「落戶」廣東。8個月後，田壟邊的15-1號水稻已有大半個人高，每粒稻種約有1厘米長，通體呈米白色和褐色。

打穀機在田間轟鳴，幾名農民將2000株水稻被採集成3大袋稻種，裝到車裡運回實驗室。（取材自南方+）

郭濤和王加峰右手握著鐮刀收割，剩下約30厘米高的根茬還在土裡。割下來的秸稈帶著稻穗，被壘成豐收的小山，幾名農民臨時組成流水線，捧稻、打穀、遞盆、裝袋，2000株水稻被採集成3大袋稻種，被裝到車裡，運回實驗室。

這只是首季水稻的一部分收穫。7月1日，航天育種中心的30餘名師生來到大田對這批水稻進行了一輪精準採集。每人身上有一個小挎包，裡面是一疊疊標有編號的信封。

「學生們要按照提前分配好的任務，認領自己所負責的水稻。在小心地查看水稻根部所掛的編號後，他們會給每株水稻採集4穗左右、共約500粒的稻種，放到有編號的信封裡。」郭濤說，這些稻種被帶回實驗室後，將被分成不同的小樣本，開展一些生物學或非生物學的研究，以檢測 水稻的品質。

這批水稻採取的是單穴單株的插秧方式。在它們的兩側，兩片稻田像「格子」一樣蔓延出去，每個格子都呈現出青黃有差、高低各異的不同性狀。那些是已經繁衍了多代的其他批次的育種材料。以第一代的每株水稻為一個株系，再經過幾個世代多次不同的雜交組合，按一米見方的規模逐步種下，到收穫季節就呈現出格子樣的佈局。

航天育種中心老師肖武名帶著學生謝華斌行走在「格子」裡。碰到「合眼緣」的水稻，肖武名會再用竹杖敲打一下它的枝葉，看看是否茁壯、抗倒伏能力如何，以及結實率是否理想。

普通人可能一眼就喜歡上那些高大、青綠的水稻。「這是我們對一份稻種材料的第一印象，看看它的高矮胖瘦如何、結實率、早晚熟的程度等等。太高、太青綠的水稻，可能存在易倒伏、晚熟等問題。高度適中、顏色金黃、結實率較高的，我們會在本子裡登記好，後續進一步觀察研究。」他說。

不久後的秋季，這批「中國天稻」的後代將在實驗室裡開始育秧，並被移栽到大田裡；未來幾年，它們會在廣東的土地上繼續自己的世代繁衍，純化優良性狀，有望成為100%中國原創的水稻新品種。