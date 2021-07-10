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滴滴出行母公司旗下25款App 違法收集個資下架

中國新聞組／北京10日電
中國網路叫車應用程式（app）「滴滴出行」日前被中國官方實施網路安全審查後並勒令下架。(美聯社)
中國網路叫車應用程式（app）「滴滴出行」日前被中國官方實施網路安全審查後並勒令下架。(美聯社)

中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」日前被中國官方實施網路安全審查後並勒令下架。中國國家網信辦9日公告，因違法違規收集使用個人資訊，滴滴母公司北京小桔科技有限公司旗下的25款App下架。

中央社報導，國家網信辦公告指出，經檢測證實，「滴滴企業版」等25款App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題。

國家網信辦依據「中華人民共和國網絡安全法」相關規定，通知應用商店下架上述25款App，要求相關營運者嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，確實保障廣大用戶個人資訊安全。

公告並表示，各網站、平台不得為「滴滴出行」和「滴滴企業版」等上述25款已在應用商店下架的App提供瀏覽和下載服務。

滴滴出行剛於6月29日在美股IPO（首次公開募股），籌資約44億美元，成為阿里巴巴集團2014年赴美上市籌資250億美元以來，規模最大的中國公司IPO案。

國家網信辦隨後於7月2日宣布，為防範「國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」，轄下網絡安全審查辦公室按照「網絡安全審查辦法」，對「滴滴出行」實施網路安全審查，期間停止新用戶註冊。

兩天後，網信辦再度發布通告，指經檢驗核實，滴滴出行app存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，因此根據相關規定，通知應用商店下架。

滴滴出行 App 中國

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