堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

日前一段「日本 萌娃」在地鐵有空位不坐，要留給大人讓座照片感動萬千網友，但9日卻有聲稱是「日本萌娃」媽媽網友上網闢謠，「孩子是大中華兒女」，同時斥責有人擅自亂加文案，並稱正在諮詢律師，考慮通過法律途徑維護權益，而發布該帖文帳號已將貼文刪除。

自稱「地鐵小女孩」的媽媽曬出的小女孩地鐵萌照。（取材自微博）

環球時報報導，網路流傳的截圖配文中，小女孩被描述成來自日本神戶，而之所以地鐵有明明空位，而她不去坐，是因為日本不成文的規定，要把空座位讓給為了生活辛苦打拚的大人們去坐。博主@銀河系的蝸牛9日發文闢謠，聲稱自己是所謂「日本萌娃」的媽媽，「網傳我家女兒是日本小孩！在此特此申明：我家孩子是我大中華兒女，並深深熱愛著我們的祖國！」在這位母親的闢謠貼文下，不少網友留言批評斥責。

自稱「地鐵小女孩」的媽媽曬出的小女孩地鐵萌照。（取材自微博）

這位媽媽表示，拍攝照片時「地鐵很空，小朋友自己想站著」。

自稱「地鐵小女孩」的媽媽曬出的小女孩地鐵萌照。（取材自微博）

報導指出，網上此前也出現過將發生在中國的事移花接木到日本，「巧舌」吹噓後的翻車案例。去年在社交平台上，有大V發布視頻，讚美日本地鐵站 乘客井然有序，「新宿站是全世界最繁忙的車站，每天客流量達到363萬人次，秩序井然，互不指責，先下後上是必須的。」有的配文則稱，「日本沒有文明碼，可它的文明卻是世界一流的。我們會反省與反思嗎？」但遭網友踢爆視頻中的地鐵站是北京 西二旗站，並非什麼日本新宿站。還有網友找出了視頻原始出處，正是點讚北京乘客的。