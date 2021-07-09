被迫加班…青島程序員崩潰 外賣小哥幫寫代碼

網民稱，視頻中的青島外賣小哥正在幫不認識的程序員寫代碼。（視頻截圖）

一段青島外賣小哥幫程序員寫代碼的「暖視頻」近日走紅網路，視頻中一名與朋友到酒吧看歐洲杯球賽的年輕人，卻被迫抱著電腦坐在酒吧門口加班，因而情緒崩潰。此時剛好有位外賣小哥經過，仗義出手幫年輕人改代碼。網友直呼佩服，「被暖到了」、「看了感動」，但也有網友質疑是擺拍，「別人的代碼是看一眼就能上手的嗎」。

來源：YouTube

快科技報導，酒吧店員表示，那位年輕人當天與同伴來看歐洲杯足球 賽，但過程中一直被電話打斷，「好像是工作方面的事」。最後好像真的沒辦法了，只好認命的搬電腦出去了。店員猜測，可能是看不上球賽著急，年輕人一下子情緒就崩潰了。

店員表示，那時剛好有位外賣小哥經過，看到年輕人的狀況，安慰了幾句，接著就坐下來把電腦接了過去，似乎是 主動年輕人「加班」改代碼。「我們也是看了監控才發現。心裡真是心酸，都不容易。」

視頻傳開，網友紛紛按讚，直呼「被暖到了」、「還是好人多」、「來自陌生人的關愛，更能打動人心，看了感動」、「慢慢的正能量，為這樣的好心外賣小哥點讚」，但也有本身就是程序員的網友質疑視頻的真實性，指改寫代碼又不是上街買菜，「別人的代碼是看一眼就能上手敲鍵盤的嗎？」