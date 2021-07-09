AI大會第四年 馬雲首度缺席、馬化騰現「聲」追星

馬雲5月10日現身杭州阿里總部。(取材自三言財經微信)

2021世界人工智能 大會（WAIC2021）7月8日至7月10日在上海舉行，該大會至今已舉辦四年，互聯網界「大咖」動向總成為會中焦點。已連續三年與會的阿里巴巴創辦人馬雲 今年首度缺席，而騰訊董事會主席、首席執行官馬化騰繼去年「以聲示人」之後，今年再度以語音信息昭告他的「探星計畫」。

多維新聞報導，過去三年，馬雲每年都與會並發言。2019年的大會上，他還與美國 電動車品牌特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）就「人工智能是機遇還是威脅」展開辯論，一度成為輿論關注的熱點。

2020年11月3日，上交所和港交所發布公告，暫緩螞蟻科技集團上市，螞蟻集團上市計畫被叫停。此後馬雲一度神隱，甚少公開露面。他上一次公開亮相，是兩個月前在杭州參加「阿里日」活動。

阿里巴巴副主席蔡崇信日前接受採訪時披露，馬雲狀態很好，「目前處事低調」，專注於個人業餘愛好和慈善事業。

不過，日前有網民發布影片，聲稱在一間深夜酒吧見到馬雲，影片中見到馬雲的片段大約只有2秒，只見馬雲與友人談笑風生，身後站著多名保鏢。雖然他只出現2秒時間，但明顯見到馬雲面龐及身形都發福了不少。

觀察者網報導，除了馬雲，以語音出席的騰訊董事會主席、首席執行官馬化騰同樣引人矚目。

這不是馬化騰第一次用語音與會，去年的世界人工智能大會上，馬化騰因身體原因未到現場，他發了兩條50多秒的語音信息出席活動。

互聯網大佬奇特的出場方式也讓網民打趣的說「語音可能才是馬化騰的本體」。