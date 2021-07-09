我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

AI大會第四年 馬雲首度缺席、馬化騰現「聲」追星

中國新聞組／北京9日電
馬雲5月10日現身杭州阿里總部。(取材自三言財經微信)
馬雲5月10日現身杭州阿里總部。(取材自三言財經微信)

2021世界人工智能大會（WAIC2021）7月8日至7月10日在上海舉行，該大會至今已舉辦四年，互聯網界「大咖」動向總成為會中焦點。已連續三年與會的阿里巴巴創辦人馬雲今年首度缺席，而騰訊董事會主席、首席執行官馬化騰繼去年「以聲示人」之後，今年再度以語音信息昭告他的「探星計畫」。

多維新聞報導，過去三年，馬雲每年都與會並發言。2019年的大會上，他還與美國電動車品牌特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）就「人工智能是機遇還是威脅」展開辯論，一度成為輿論關注的熱點。

2020年11月3日，上交所和港交所發布公告，暫緩螞蟻科技集團上市，螞蟻集團上市計畫被叫停。此後馬雲一度神隱，甚少公開露面。他上一次公開亮相，是兩個月前在杭州參加「阿里日」活動。

阿里巴巴副主席蔡崇信日前接受採訪時披露，馬雲狀態很好，「目前處事低調」，專注於個人業餘愛好和慈善事業。

不過，日前有網民發布影片，聲稱在一間深夜酒吧見到馬雲，影片中見到馬雲的片段大約只有2秒，只見馬雲與友人談笑風生，身後站著多名保鏢。雖然他只出現2秒時間，但明顯見到馬雲面龐及身形都發福了不少。

觀察者網報導，除了馬雲，以語音出席的騰訊董事會主席、首席執行官馬化騰同樣引人矚目。

這不是馬化騰第一次用語音與會，去年的世界人工智能大會上，馬化騰因身體原因未到現場，他發了兩條50多秒的語音信息出席活動。

互聯網大佬奇特的出場方式也讓網民打趣的說「語音可能才是馬化騰的本體」。

馬化騰今年依然只用語音出席人工智能大會。（中新社資料照片）
馬化騰今年依然只用語音出席人工智能大會。（中新社資料照片）

馬雲 人工智能 美國

上一則

人為投餵 保育動物貉上海小區頻出沒

下一則

港230區議員不宣誓效忠特區、基本法恐遭拔 40人先辭

延伸閱讀

中國央行整頓支付行業 「對螞蟻採取的措施 會推行…」

中國央行整頓支付行業 「對螞蟻採取的措施 會推行…」

「寧德時代」股價再創新高 曾毓群身價超越馬雲

「寧德時代」股價再創新高 曾毓群身價超越馬雲
馬化騰：騰訊將和中國國家天文台共同展開探星計畫

馬化騰：騰訊將和中國國家天文台共同展開探星計畫
馬雲、蔡崇信調現金 質押阿里股票 持股合計價值350億美元

馬雲、蔡崇信調現金 質押阿里股票 持股合計價值350億美元

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
太太生下罕見四胞胎男嬰，孩子爸爸激動得又哭又笑。（視頻截圖）

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

2021-07-04 13:00

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神