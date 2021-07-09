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百度布局造車 智能車要聽懂人話、更像「機械人」

中國新聞組／北京9日電
仿人服務機器人現場演示了跟人下象棋。(取材自南方日報)
仿人服務機器人現場演示了跟人下象棋。(取材自南方日報)

昨天在上海開幕的「2021世界人工智能大會」聚焦多項「以人為本」的人工智能新科技，美國通用電氣GE、英國阿斯利康等知名企業也紛紛布局。百度首席執行官李彥宏在會上表示，百度正研發「更像機械人的汽車」，未來智能汽車會更像智能機械人；另共享無人駕駛汽車服務也預計2至3年內全面開放至國內的30個城市。

時代周報報導，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在開幕式發表演講時表示，人工智能將是影響未來40年人類發展的變革力量，百度為此已經準備了很多年，自動駕駛技術已處於全球技術領導者陣營。此前報導，2021年，百度聯手吉利成立合資公司集度，正式啟動造車。2017年推出全球首個自動駕駛開放平台Apollo。

「自動駕駛的突破可以讓汽車不再像汽車，而更像一個機器人。跑的比人快，可以聽得懂人話。」李彥宏說，現在很多人覺得智能汽車是大號的智能手機，也有人認為智能汽車是一台電腦加上四個輪子，但他認為，未來主流機器人的長相會更像智能汽車。

李彥宏並說，不久前，百度剛推出了新一代共享無人車「Apollo Moon」，目標就是讓出行比現在的網約車更便宜。「未來2至3年，我們計畫將共享無人車的服務推廣到全國30個城市，服務更廣泛的用戶。」

澎湃新聞報導，昨天大會上，上海自動駕駛公司「嬴徹科技」展出其與東風商用車、中國重汽分別聯合開發的兩款L3級別自動駕駛重型貨車，吸引不少目光。另科大訊飛也推出一款健身魔鏡的產品，可以讓使用者在跟隨AI教練健身的同時，監測運動者的動作是否標準，健身方式是否安全健康，無師自通。

大公報報導，昨天展示的人工智能科技還包括能一鍵翻譯「讀懂」甲骨文的智能文字識別技術，將用在考古和甲骨文的學術研究中。在智慧醫療方面，美國通用電氣GE展示通過打破信息孤島，可在5G/4G環境下連接基層醫院的「技影隨行」技術；螞蟻集團則展示了全球首個應用於反欺詐的交互式風控產品「叫醒熱線」，螞蟻AI機器人能夠以0.1秒的速度向用戶發出來電警報。

2021世界人工智能大會在上海開幕，一款名為Walker X的大型仿人服務機器人...
2021世界人工智能大會在上海開幕，一款名為Walker X的大型仿人服務機器人在展會現場演示按摩功能。(新華社)

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