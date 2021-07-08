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中國央行整頓支付行業 「對螞蟻採取的措施 會推行…」

記者林則宏／綜合報導
中國人民銀行副行長范一飛。（取自檔案照）
中國人民銀行副行長范一飛。（取自檔案照）

中國最大第三方支付業者螞蟻集團去年底以來就遭遇一連串的金融監理整頓，中國人民銀行（中國央行）副行長范一飛昨（8）日強調，針對支付市場出現的不規範行為，人行還會持續予以規範。對螞蟻集團採取的措施，也會推行到其他的支付服務市場主體。

范一飛昨天出席中國國務院新聞辦公室舉辦的一場記者會，在被問及支付行業相關問題時表示，這幾年支付產業發展速度很快，近年來都保持50%以上的增長率，但在發展過程中也出現壟斷、資本無序擴張等不規範的行為。

范一飛稱，下一步人行會繼續本著促使支付市場更好、更快發展的同時，針對支付市場出現的不規範行為持續予以規範。

他表示，支付市場壟斷現象不僅存在於螞蟻集團一家，其他機構也有這樣的情況。「對螞蟻集團採取的措施，我們也會推行到其他的支付服務市場主體」。

中國人民銀行支付結算司司長溫信祥在同一場記者會上則公布人行的統計數表示，2020年中國支付系統處理的支付業務金額高達人民幣8195兆元，是中國同期GDP的81倍。

他指出，根據普華永道的調查，中國移動支付使用率86%，位居全球第一，是美國的兩倍以上，是全球平均水平的2.5倍。

去年11月初，就螞蟻集團即將於上海與香港同步上市的前夕，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局突然連袂對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、執行長胡曉明進行監管約談。螞蟻集團上市案最終被臨時喊停。

之後，螞蟻集團在中國金融監管部門要求下，下架支付寶上的網路存款產品。去年12月26日與今年4月12日，中國人民銀行等金融管理部門又兩度聯袂約談螞蟻集團。

外媒早前報導，螞蟻集團正考慮讓馬雲出售手中的大量持股或放棄控制權，從集團決策圈徹底退出。

中國 螞蟻集團 馬雲

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