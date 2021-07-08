「寧德時代」股價再創新高 曾毓群身價超越馬雲

寧德時代董事長曾毓群。（汽車之家）

中國車用電池龍頭「寧德時代」昨（8）日股價 收盤上漲逾3%，再創歷史新高，總市值突破人民幣1.3兆元，位居A股總市值第五位。隨著股價創新高，寧德時代董事長曾毓群在全球富豪榜的排名已超過阿里巴巴創辦人馬雲 。

每日經濟新聞報導，富比世富豪榜的實時榜單顯示，寧德時代董事長曾毓群身家達到480億美元，位列全球第25位。曾毓群的身家已超過排名第29位的馬雲。馬雲目前身家為461億美元。

寧德時代股價昨收人民幣559.1元，市值來到人民幣1.3兆元，相當於比亞迪、長城汽車 、吉利三家汽車企業市值總和。

今年以來，寧德時代股價累計上漲59%，總市值增加近人民幣5000億元。自上市至今，寧德時代股價累計漲20倍。

截至8日收盤，貴州茅台以人民幣2.5兆元的市值位居A股榜首，工商銀行和建設銀行分居第二和第三位，兩者市值分別超過人民幣1.7兆元和1.6兆元；排名第四的是招商銀行，市值為人民幣1.35兆元；寧德時代排名第五。

寧德時代的主營業務為新能源汽車所使用的動力電池。2020年，寧德時代營收為人民幣503億元，淨利潤接近人民幣56億元。

寧德時代近日股價表現與該公司將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品有關。寧德時代在6月28日宣布拿下特斯拉四年大單；6月30日，寧德時代與寶馬集團等成立原材料專項小組，以確保原材料長期且可持續供應。