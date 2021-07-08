9年砸數百萬 打造石頭「滿漢全席」…妻氣到離婚

石頭做的料理維妙維肖。（取材自紅星新聞）

四川綿陽市一間展廳內，展示著一桌用石頭創作的108道菜「滿漢全席」，東坡肘子、烤羊肉、黃金大餅…每樣菜都栩栩如生。創作者劉曉東愛石成痴，九年來花了數百萬元（人民幣，下同）買石頭，甚至妻子因此和他離婚。

香港 01報導，這桌石頭「滿漢全席」每一道菜都是用大小不一的石頭創作而成，「東坡肘子」惟妙惟肖，「黃金大餅」則用了九塊石頭，形狀、大小也幾乎相同，乍看之下讓人垂涎欲滴。

花了九年創作的「石頭滿漢全席」。（取材自紅星新聞）

劉曉東表示，自己以前是學廚師的，對美食 有一種天然的嚮往。後來他到新疆 從事建築工程工作，被大漠戈壁石所吸引，從此開始奇石收藏之路。9年前，他將自己的廚藝與玩石相結合，開始創作「石頭版滿漢全席」，使用的石材均來自新疆的戈壁灘，有戈壁石、瑪瑙、泥石等，共有80多種。

他表示，為了尋找一塊合適的石頭，得耗費大量時間和精力。比如「黃金大餅」所用的九塊石頭，為了讓它們形狀、大小相似，他花了足足半年時間才全部找到。

劉曉東說，只要看中了的石頭，就會直接買下，「有一次，我帶了5萬元現金（約7717美元），全部買了石頭，結果打車的錢都沒有了，還是打電話讓工人開車來接我」。劉曉東說，自己出手闊綽的形象，深得石頭賣家們的信賴，後來即便不帶現金也能買石。

九年來，劉曉東收藏石頭花費數百萬元積蓄。他的這一行為，也遭到了父母、妻子及親友反對，家人一度認為「他瘋了」，他也因此和妻子矛盾不斷，三年前離了婚。現在，他的作品一件件出爐，甚至還有人來訂製。家人雖然還是有所擔憂，但也驚嘆不已。