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迫害性少數族群？大學十餘LGBT公眾號被關

中國新聞組／北京8日電
中國高校十多個LGBT社團遭集體停用 。（取材自微信）
中國高校十多個LGBT社團遭集體停用 。（取材自微信）

中國社群平台微信6日晚間大舉清理高校各LGBT學生社團及個別相關社會組織的微信公眾號。被停用的帳號顯示為「未命名公眾號」，相關人士指，這種清理行動無異於對中國性少數群體又一次赤裸裸的歧視與迫害。

據指出，這些公眾號頁面均顯示，「接相關投訴，違反『互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定』已被屏蔽所有內容，帳號已被全部停止使用」。

這些公眾號包含清華大學purple、北京大學colorsworld、中國人民大學RUC性與性別研究社、復旦大學知知社等10多個公眾號平台。

一微信公眾號平台「恰帕斯東風Radio」發文指出，「這些公眾號及它們背後默默堅守的工作者曾經在我沮喪、迷茫甚至對生活失去信心的時候給予我支持和鼓勵。我不能接受它們這樣被消失。我相信他們也幫助了和我類似的許多人。」

「恰帕斯東風Radio」指出，這種清理行動無異於對中國性少數群體又一次赤裸裸的歧視與迫害。

另據路透社報導，一位不願透露姓名的微信群主表示，「我們很多人都是在同一時刻遇襲的」「他們毫無預警地對我們實施審查，我們都被他們清除掉了」。

另據美聯社報導，一位LGBT群主稱，微信發出一個通知，說他們違反了規定，但並沒有說明違反了什麼規定。

相關事件在微博引發爭論，不少網友批評封禁行動傷害了性少數群體的權益，但也有人對此表達支持。認證為「互聯網科技博主」的「@子午俠士」說，「國家對LGBT出手整頓了……高校的意識形態保衛戰初見成效，為了我們的孩子能健康成長，我們可以喝一杯了」。

除此之外，另一社交網站「豆瓣」4月突然解散十餘個女權主義相關小組，理由是「含有極端主義、激進時政和意識形態的內容」。當時，不少女權主義者在微博、知乎等平台抗議，稱對女權主義者的打壓，違背了男女平等的基本國策，是對保障女性權益的背叛。

微信 中國 歧視

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