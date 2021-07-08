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54隻警校淘汰犬拍賣搶光光 最高33萬元拍出

中國新聞組╱綜合報導
民眾帶得標的警犬回家。（取材自極目新聞）
民眾帶得標的警犬回家。（取材自極目新聞）

一批因太膽小、後肢軟、年齡大等原因「考公」沒成功的受訓淘汰犬，日前在瀋陽公開拍賣，引發圍觀。最終所有淘汰犬售出，最高成交價達到33萬元人民幣，是一隻黑背德國牧羊犬；有網友調侃，「本來還在心疼狗狗沒考上，結果沒想到牠包分配。」

觀察者網報導，中國刑警學院日前發布公告，於7日競價出售54隻受訓淘汰犬，所有淘汰犬的起價均為200元人民幣。公告還附上一份淘汰犬信息表，詳細列出每隻出售犬的生年月、品種、毛色以及淘汰原因等等。資料顯示，品種包括德牧、馬犬、德荷雜、荷馬雜、史賓格等，至於淘汰原因，則有年齡大（警犬標準）、膽小、興奮性低等等。

競選當天現場人潮洶湧，甚至有來自山東、湖北、廣州等地的競拍者，附近能停車的地方全部爆滿，一名男子直言，「你能看見的車全都是去刑警學院看狗的！」

據湖北日報報導，現場拍出最高價的是一隻黑背德牧，一名來自河北唐山的男子以33萬買下。他表示，自己原本的預算是10萬多，最終雖然超了預算，但感覺也值，「也是給國家做點貢獻」。

另一位張先生也成功拍下一隻警犬，但是按照簽署的承諾書不能透露具體信息，「我預算在5000左右，我那一隻最後成交價好幾萬。」雖然超出預算許多倍，張先生仍表示十分高興，「我馬上就要結婚了，將來應該會有兒子，現在提前養一條警犬，也是對我當父親責任感的鍛鍊。」

民眾現場競標。（取材自每日新報）
民眾現場競標。（取材自每日新報）

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