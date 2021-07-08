我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

七七事變84周年 日本記者：在日很少人提及

中國新聞組／北京8日電
為紀念全民族抗戰爆發84周年，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉辦「國殤難忘 警鐘長鳴」——撞響和平大鐘活動，來自社會各界的代表共同撞響和平大鐘，祈願和平。（中新社）
為紀念全民族抗戰爆發84周年，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉辦「國殤難忘 警鐘長鳴」——撞響和平大鐘活動，來自社會各界的代表共同撞響和平大鐘，祈願和平。（中新社）

今年是七七事變爆發84周年紀念日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉辦「國殤難忘 警鐘長鳴」和平大鐘儀式。倖存者後代、學生和觀眾代表等12人撞響大鐘13聲，氣氛莊嚴。在中國紀念七七事變的同時，日本「朝日新聞」成員上丸洋一在推特上感慨「在日本很少有人提到7月7日…」，更有學者直指「日本毫無反省之意」。

觀察者網報導，1955年出生的上丸洋一23歲進入朝日新聞社，現在是「朝日新聞」編委會成員。他的推特有近1.8萬關注者，他的這條推文與平日裡的關注度差不多，有近300轉發，五人評論，並未引起非常大的反響。

研究員石田隆至與99歲的前戰犯上田訪談。(視頻截圖)
研究員石田隆至與99歲的前戰犯上田訪談。(視頻截圖)

「去參觀教科書展覽時發現，約25年前小學六年級課本裡，還有標題是『持續了15年的戰爭』，也寫到了『日中戰爭』的背景。」上丸的推文評論裡有日本網民回憶稱，不知道從什麽時候開始只剩下太平洋戰爭的內容了。「這是歷史修正主義的問題嗎？為那些不知道歷史事實，就走進國際社會的日本人感到擔憂很久了」。

海客新聞報導，致力於日本侵華戰爭歷史的研究的日本明治學院大學國際和平研究所研究員石田隆至7日指出，七七事變始作俑者日本，至今依然無自我反省之意。

他長年走訪生活在日本各地的戰爭親歷者，上世紀50年代被中國審判的日本戰犯至今有5人健在。

他探訪一名99歲老人上田，上田很清楚意識到自己參與侵略戰爭時對中國的犯行，回國後，他與其他幾名前戰犯一起持續舉辦和平活動，講出自己的犯罪實情。99歲的他仍身體力行，向年輕一代講述自己曾經的犯行並持續反省。

石田隆至認為，歷經東京審判的戰犯，徹底面對錯誤，才能轉變成心繫和平的普通民眾。

為紀念全民族抗戰爆發84周年，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉辦「國殤難忘 警...
為紀念全民族抗戰爆發84周年，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉辦「國殤難忘 警鐘長鳴」——撞響和平大鐘活動，來自社會各界的代表共同撞響和平大鐘，祈願和平。（中新社）

日本 中國 推特

上一則

中國反壟斷 再罰阿里巴巴、滴滴等22案

下一則

造神再升級 「習近平經濟思想」將設研究中心

延伸閱讀

日女打輝瑞疫苗死亡 不能否定與施打有因果關係

日女打輝瑞疫苗死亡 不能否定與施打有因果關係
網紅旅順博物館跳日系舞 中最高檢批觸民族歷史底線

網紅旅順博物館跳日系舞 中最高檢批觸民族歷史底線
全球最好用護照排名 日蟬聯冠軍 美國第7名

全球最好用護照排名 日蟬聯冠軍 美國第7名
產經：日本政府考慮宣布東京第四度進入緊急狀態

產經：日本政府考慮宣布東京第四度進入緊急狀態

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量