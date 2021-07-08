七七事變84周年 日本記者：在日很少人提及

為紀念全民族抗戰爆發84周年，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉辦「國殤難忘 警鐘長鳴」——撞響和平大鐘活動，來自社會各界的代表共同撞響和平大鐘，祈願和平。（中新社）

今年是七七事變爆發84周年紀念日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉辦「國殤難忘 警鐘長鳴」和平大鐘儀式。倖存者後代、學生和觀眾代表等12人撞響大鐘13聲，氣氛莊嚴。在中國 紀念七七事變的同時，日本 「朝日新聞」成員上丸洋一在推特 上感慨「在日本很少有人提到7月7日…」，更有學者直指「日本毫無反省之意」。

觀察者網報導，1955年出生的上丸洋一23歲進入朝日新聞社，現在是「朝日新聞」編委會成員。他的推特有近1.8萬關注者，他的這條推文與平日裡的關注度差不多，有近300轉發，五人評論，並未引起非常大的反響。

研究員石田隆至與99歲的前戰犯上田訪談。(視頻截圖)

「去參觀教科書展覽時發現，約25年前小學六年級課本裡，還有標題是『持續了15年的戰爭』，也寫到了『日中戰爭』的背景。」上丸的推文評論裡有日本網民回憶稱，不知道從什麽時候開始只剩下太平洋戰爭的內容了。「這是歷史修正主義的問題嗎？為那些不知道歷史事實，就走進國際社會的日本人感到擔憂很久了」。

海客新聞報導，致力於日本侵華戰爭歷史的研究的日本明治學院大學國際和平研究所研究員石田隆至7日指出，七七事變始作俑者日本，至今依然無自我反省之意。

他長年走訪生活在日本各地的戰爭親歷者，上世紀50年代被中國審判的日本戰犯至今有5人健在。

他探訪一名99歲老人上田，上田很清楚意識到自己參與侵略戰爭時對中國的犯行，回國後，他與其他幾名前戰犯一起持續舉辦和平活動，講出自己的犯罪實情。99歲的他仍身體力行，向年輕一代講述自己曾經的犯行並持續反省。

石田隆至認為，歷經東京審判的戰犯，徹底面對錯誤，才能轉變成心繫和平的普通民眾。