阿富汗飛湖北武漢航班 同機52人染疫

湖北省衛健委昨通報，6日新增的25宗境外移入確診病例及31宗無症狀感染者中，有52人都是來自阿富汗 飛抵武漢 的廈門航空MF8008航班，該航班共發現有22宗確診病例及30宗無症狀感染者。

除了上述航班的確診病例，還有三宗境外移入病例，2宗來自6月28日印尼雅加達飛往武漢的JT2619航班；一宗來自7月5日印尼雅加達飛往武漢的JT2619航班。

另一方面，中國 外交部在官方微信公眾消息稱，亦提到從阿富汗緊急返國人員中，發現有確診病例。鑑於阿富汗國內安全形勢複雜嚴峻，為確保在阿中國公民安全，已經提醒在當地的中國公民盡早離境並且提供必要協助。而從阿富汗緊急返回中國人員中，已經發現有確診病例。

外交部指出，有關地方正嚴格按照防疫規定，對相關人員進行隔離觀察，並對患者進行治療。對於個別自願留在阿富汗的中國公民，中國駐阿富汗使館已協助有需要人員接種新冠疫苗，並將在職責範圍內繼續提供必要協助。

目前阿富汗疫情進入了新一輪爆發周期，5月以來單日新增確診病例激增，最嚴重時單日超2000多人確診。