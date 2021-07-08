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台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

Delta變異株襲雲南 瑞麗封城 3天增21本土

記者羅印冲／北京8日電
雲南瑞麗爆發本土疫情，病毒基因組序列與Delta變異株高度同源。瑞麗已於7日零時起封城，對主城區所有市民實行居家隔離管理。圖為防疫人員為當地民眾進行核酸檢測。（新華社）
雲南瑞麗爆發本土疫情，病毒基因組序列與Delta變異株高度同源。瑞麗已於7日零時起封城，對主城區所有市民實行居家隔離管理。圖為防疫人員為當地民眾進行核酸檢測。（新華社）

雲南爆發本土疫情，且經檢測七份陽性樣本表明，病毒基因組序列與Delta變異株高度同源。雲南本土病例集中在與緬甸接壤的瑞麗市，過去3天就新增本土確診21例。瑞麗已於7日零時起封城，對主城區所有市民實行居家隔離管理，防疫如臨大敵。

國家衛健委昨通報，6日中國新增確診病例57例，其中境外移入42例，本土15例。本土病例都在雲南省瑞麗市。雲南省衛健委表示，6日新增的15例本土確診中，12人為緬甸籍。

瑞麗市7日舉行疫情防控記者會指出，瑞麗已完成的七份陽性樣本測序顯示，基因組序列與Delta變異株高度同源。

今年5月下旬，Delta病毒變異株首次進入中國，在廣東省廣州市形成社區傳播。此外，深圳、東莞早前出現本土新冠疫情，同樣也是由境外移入的Delta病毒所致。

雲南自7月4日起出現本土確診病例，3天已累積21例確診病例，均發生在瑞麗市。瑞麗於7日零時起封城，對主城區所有市民實行居家隔離管理。全市學校和各類培訓機構全部停課。除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。因特殊事由離開當地的人員須持有48小時核酸檢測陰性報告。

瑞麗市委書記翟玉龍表示，截至6日24時，瑞麗本輪主城區和畹町片區全員核酸共完成採樣26萬5432人份，累計檢測陽性結果23份，其餘均為陰性。

為加快基因測序速度，雲南省疾控中心緊急調運一部基因測序設備到瑞麗，設立臨時基因測序實驗室，並派出專業技術人員對檢出的陽性樣本進行新冠病毒基因測序。

瑞麗市與緬甸木姐接壤，是中國與緬甸間重要邊境口岸。自去年9月至今年3月下旬，瑞麗曾三度爆發新冠疫情，這次則是第四度爆發本土疫情。

由於瑞麗這波疫情同樣是從緬甸移入，因此雲南官方也強調，將嚴厲打擊非法偷越國（邊）境行為，嚴懲偷渡者及其組織、協助、容留者。

世界衛生組織秘書長譚德賽日前表示，Delta變異株已在全球至少98個國家和地區出現，正在很多國家成為主要流行毒株。Delta變異株較為危險，且還在繼續變異和進化，需持續評估和調整公共衛生措施。

雲南瑞麗主城區的市民7日在社區內進行核酸檢測。(中新社)
雲南瑞麗主城區的市民7日在社區內進行核酸檢測。(中新社)

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