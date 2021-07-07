三人男籃奧運名單爆空降 中國籃協被舉報 網轟卸磨殺驢

鄭毅落選東奧三人籃球隊，網轟中國籃協「卸磨殺驢」。(取材自百度百科)

姚明沒想到，因為一份奧運名單，中國 籃協被舉報了。日前籃協公布東京奧運 三人籃球男女隊和五人籃球女隊名單，出人意料的是，三人男籃的名單引發外界巨大爭議，許多球迷都為功勳球員鄭毅的落選鳴不平，而沒有世界積分的高詩岩卻入選，網民抨擊籃協「卸磨殺驢」。

中國三人男籃名單中4名正選是胡金秋、李浩南、顏鵬和高詩岩，替補是陳培東和劉恆驛，而前隊長鄭毅則遺憾落選。新民晚報報導，鄭毅因為沒打過CBA，在中國籃壇並不出名，但他曾為中國三人男籃獲得奧運資格立下汗馬功勞。

據報導，鄭毅是2018年進入三人籃球國家隊的，很長時間內他都是中國積分最高的隊員，其中2019年他的積分是亞洲最高。而三人籃球進奧運是看球隊積分的，中國隊的積分都是鄭毅等人一場場比賽打出來的，現在拿到了奧運資格，在最後關頭一直作為主力的他卻落選了，確實令人難以接受。

中國三人籃球界，鄭毅可是一位功勛隊員(前排10號)，為中國三人男籃獲得奧運資格立下汗馬功勞。(取材自新民晚報)

報導指出，一開始國際籃聯推廣三人籃球時，沒有市場也沒有球迷基礎，當時靠鄭毅和隊友一步一步打下了中國男籃在三人籃球世界的江山，而參加奧運會也是他們的終極夢想；如今籃協用職業球員空降的方式斷送了鄭毅等人的奧運夢想，讓他們長期的努力變成遺憾。

因為鄭毅的落選，高詩岩也遭受了不少指責。報導說，中國三人男籃主教練劉震回應鄭毅落選的原因時表示，考慮到同等位置以及國際大賽、奧運對手分析，教練組慎重考量，鋒線方面入選的是世界積分排名更高的李浩南、顏鵬（鄭毅排在第三名）。換句話說，即使後衛高詩岩不入選，那麼也不意味著前鋒鄭毅就能入選，因為兩人的位置不同，不是直接競爭者。而劉震說，之所以把只隨隊訓練了十幾天的高詩岩留下來，主要是他更具競爭力：「高詩岩是重點考察對象，主要是倚仗他的靈動與組織梳理。」

後衛高詩岩入選三人男籃隊。(取材自百度百科)

其實，中國三人男籃這份名單之所以受到爭議，除了人選方面球迷對於老隊長鄭毅的同情因素外，還有不少人認為這其中暗藏著利益之爭，可能事關全運會的金牌歸屬問題。

報導稱，按照相關規定，只要是進了奧運前八的項目，運動員都能為所屬體育局獲得一塊全運會金牌；此次奧運三人籃球賽，男女各只有八支參賽隊伍，所以中國三人男籃已經自動晉級八強。打個比方，只要高詩岩入選了，那麼就會自動獲得一枚全運會金牌，因為他是從遼寧隊租借到山東隊的，所以這枚金牌將會由遼寧和山東兩家來分，一家一半。此外，由於主教練劉震也來自山東，而中國三人男籃已經有陳培東和劉恆驛兩名山東隊員，再加上同樣來自山東的高詩岩，山東方面有些獨大的意味也成了球迷吐槽的一個理由。

其實這次球迷對三人男籃奧運名單有爭議，也是對於中國五人制籃球成績不滿的一種發洩。中國五人制男籃已經無緣東京奧運，而現在讓胡金秋、高詩岩、陳培東等職業球員空降進入三人男籃，很容易讓人感覺是在五人制籃球成績慘淡的情況下，希望藉助三人籃球的成績來「遮羞」。