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暌違16年 布氏鯨歸來暢遊大鵬灣 網民笑稱：先查健康碼

中國新聞組／廣州7日電
布氏鯨多次現身深圳大鵬灣海域。（中通社）
布氏鯨多次現身深圳大鵬灣海域。（中通社）

深圳大鵬灣海域連續多日發現布氏鯨的身影，大鵬灣上一次發現布氏鯨是在2005年，當時曾有一頭布氏鯨在香港沙頭角海域擱淺。這是有記載以來，時隔16年布氏鯨再現這片海域。

大公報報導，據專家分析，豐富的食物資源和生態環境的改善，是布氏鯨到訪的原因。「如果生態環境保護得好，魚群資源比較豐富，短時間內不會離開這片區域。」布氏鯨的出現，引發了深港兩地民眾的關注，香港環境保護協會為此發出倡議，持續守護布氏鯨。

從拍攝者提供的視頻上可以看到鳥翔魚躍的美景：燕鷗群是觀察布氏鯨的「探測儀」，跟着燕鷗群，遠遠地看到布氏鯨張開嘴巴捕食，燕鷗們一哄而上搶牠嘴裏的小魚吃。

來源：YouTube

從這幾天的觀察來看，這頭布氏鯨是體長8米左右的小型布氏鯨，從游泳狀態看出牠的身體狀況也非常健康。

布氏鯨突然到訪大鵬灣原因有很多，有說香港外海有布氏鯨群體活動，疑是香港布氏鯨群體因追逐魚群而落單進入大鵬灣；有說可能與最近鹽田港航道停航有關。但更多的是認為與目前南海休漁期有關，魚群增多，近年來海洋生態環境也有了明顯改善，為布氏鯨的到來帶來必然性。

無論是哪種原因，布氏鯨的出現讓深圳市民找到了一種幸福感。有網友留言：有鯨、有船、有燕鷗、有燈塔，連日來的「鯨喜」，生活在藍天碧海的深圳實在太幸福了。也有網友笑言：為了防疫需要，先查查布氏鯨的行程碼和粵康碼。

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