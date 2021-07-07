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瓜頭鯨擱淺浙江海灘 警民救援 3死2放生7頭暫寄養

中國新聞組／北京7日電
12隻瓜頭鯨在浙江台州海域擱淺。(取材自臨海市委宣傳部)
12隻瓜頭鯨在浙江台州海域擱淺。(取材自臨海市委宣傳部)

浙江台州海域6日上午8時許，有村民報警稱位於頭門港海域北洋壩灘塗上，12頭類似鯨豚的「大魚」（後經專家確認為瓜頭鯨）擱淺，當地立即組織救援，最後有3頭瓜頭鯨因擱淺較久死亡，2頭被送往外海放生，其餘幸存的7頭由台州海洋世界及一家海水養殖場暫養。

救援隊員以被子、漁網為瓜頭鯨撐起了一個個「遮陽傘」遮陽。 (取材自臨海市委宣傳...
救援隊員以被子、漁網為瓜頭鯨撐起了一個個「遮陽傘」遮陽。 (取材自臨海市委宣傳部)

綜合媒體報導，12頭瓜頭鯨擱淺時正是退潮期間，水位較低，救援小艇無法駛入該區域，人員繞道前往北洋壩開展救援，隨後前來的海洋館專家初步判斷這12頭為瓜頭鯨，並不是網傳的海豚，至於擱淺原因，推測是海水退去後，來不及離開。

由於擱淺地距離岸邊數百米遠，且瓜頭鯨體長2米左右，重量大，很難通過人力搬運或運輸，高溫曝曬下，更容易死亡。隨後，大家齊心協力把瓜頭鯨弄到擔架上，再移動到挖好的水坑，另一波救援人員繼續為牠們噴水，用毛巾濕敷，防止水分蒸發，救援大隊還及時運來了冰塊為它們降溫。

2頭獲救的瓜頭鯨因身體狀況良好，當晚被運至外海放生。(取材自臨海市委宣傳部)
2頭獲救的瓜頭鯨因身體狀況良好，當晚被運至外海放生。(取材自臨海市委宣傳部)

在救援人員一次次往返解救瓜頭鯨的時候，附近村民們也聞訊自發趕來，並帶著被子、漁網……大家用簡易的物品支起了一個個「遮陽傘」，為瓜頭鯨遮陽。

據報導，有3頭瓜頭鯨因擱淺時間較久死亡，已暫存在一家海產品公司冷凍保存，如果具備科研價值，將用於科學研究。

來源：YouTube

另外2頭獲救的瓜頭鯨因身體狀況良好，具備放生條件，在水深大於15米的外海被放生。其餘倖存的7頭瓜頭鯨，2頭被送往台州海洋世界暫養，5頭被送往一家海產品公司的海水養殖場暫養。

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