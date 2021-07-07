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因為考上了公務員… 掌管14億元基金經理換跑道

中國新聞組／北京7日電
嘉實基金基金經理高峰離職。(取材自深圳商報)
嘉實基金基金經理高峰離職。(取材自深圳商報)

公募基金是學霸們擠破頭都難進的單位，近日基金圈傳出有位北大畢業的基金經理，手上管理資產淨值約14.71億元人民幣(約2.28億美元)基金。他放棄了人人稱羨的高薪工作突然辭職，答案就在證監會日前披露的擬錄用人員名單中揭曉：原來基金經理考上「公務員」了。

紅星資本局報導，經過筆試、面試、體檢和考察等程序，證監會日前披露了87人的擬錄用名單，其中有三名擬錄用人員來自基金公司，分別是嘉實基金、滙添富基金和易方達基金。

三人皆是碩士學歷，分別是來自嘉實基金公司的高峰，擬被證監會發行監管部錄用，職位為監管七處一級主任科員及以下。來自滙添富基金的楊冰青，擬被證監會上海監管局錄用，職位為轄區計算機類監管崗位一級主任科員及以下。以及易方達基金的李維，擬被證監會廣東監管局錄用，職位為轄區會計類監管崗位一級主任科員及以下。

其中，嘉實基金確實有一位名為高峰的基金經理，但楊冰青和李維兩人可查找的相關資料不多，或未曾在工作的基金公司擔任基金經理，而是做其他工作。

報導指出，高峰在2015年加入嘉實基金任指數投資部指數研究員，後從2019年4月起任基金經理。

在嘉實基金尚未更新的信息中，高峰「目前」管理的基金共有11隻，分別是：嘉實H股指數、嘉實黃金、嘉實中關村A股ETF、嘉實富時中國A50ETF聯接A/C、嘉實富時中國A50ETF、嘉實創業板ETF、嘉實新興科技100 ETF、嘉實新興科技100ETF聯接A/C、嘉實先進製造100 ETF、嘉實醫藥健康100 ETF、H股50ETF。

據不完全統計，截至2020年12月31日，高峰離職前管理過的上述基金的資產淨值約14.71億元。

嘉實客服指出，高峰2日起便不再管理基金，工作已交給其他基金經理進行管理。

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