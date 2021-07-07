「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了！」永輝超市公告董秘張經儀在朋友圈發表感言後，6日辭職。人稱「農改超新物種」的永輝超市，近日多則回購股份用途調整、取消股權激勵公告，現在董秘也離職。曾經的千億白馬股，2018年1月總市值高達1179億元人民幣(約183億美元)，如今暴跌60%，市價只剩454億元，這兩年股價 跌跌不休，700多億元灰飛煙滅。

中國 基金報報導，62歲董秘張經儀自2009年8月24日起擔任永輝超市董事會秘書，永輝超市在2010年12月在上交所上市，他伴隨著永輝上市一路至今。

張經儀寫道，在永輝工作了整整12年，他追隨永輝人，用十年時間實現了共同夢想，登上了千店千億的山巔。「我們也許透過浮雲看見了遠方更高的山峰」，因為此時正在下山，恢復體能、更新裝備、重整後勤。自稱不能和永輝人繼續攀登遠處那座山峰的他說，「我需要回家孝敬父母、陪伴家人」。

永輝超市感謝張經儀的付出，稱張經儀因達到法定退休 年齡，申請辭去董事會秘書職務，辭去董事會秘書職務後不再擔任公司任何職務。永輝聘任了吳樂峰接任董秘，他從2009年12月至今擔任公司證券事務代表，也是張經儀的老搭檔。

報導指出，永輝超市近日還公告，在2020年11月到今年5月回購了3.93億股股票，回購金額27億元，回購均價6.87元，原本是要用作員工股權激勵或員工持股的，現在改為直接註銷。

永輝超市成立於2001年，2010年在A股上市，是中國企業500強之一，也是中國首批將生鮮農產品引進現代超市的流通企業之一。原本作為新零售的重要一員，永輝超市也引來了馬化騰和劉強東的入股。

在2019年、2020年大量白馬股不斷創新高，曾經超千億市值的大白馬股永輝超市在2018年1月衝高之後，再也沒回到高位，股價盤整震盪到2020年4月開始一路向下。

永輝超市最新股價4.77元，劉強東從2016年8月入股至今5年預計沒賺什麼錢，而林芝騰訊入股三年多，還浮虧40%多。