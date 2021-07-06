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寒門學霸…淮安女沒補習 中考757分8門滿分

中國新聞組／北京6日電
張學妍是一名初三畢業生。（視頻截圖）
張學妍是一名初三畢業生。（視頻截圖）

江蘇淮安的一名初三畢業生張學妍，在今年的中考中取得了757分的好成績。由於父母都是普通勞工，透過念書改變全家命運成為她努力學習的動力。而三年來從沒有補習的她，也讓網友不禁感慨，「難道這就是世界的參差」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，就讀於淮安外國語學校的張學妍，在本次淮安中考滿分770分中， 考取總分757分，只扣了13分，其中一個很大的亮點是， 她在12門考試中有8門是滿分，數學、物理、歷史、生物等都是滿分，而且英語和化學只差一分就達到了滿分，是一名真正的學霸。

對於這次成績，張學妍自己表示非常驚訝，因為在學校比自己優秀的人還有很多，「看到這個成績我也難以置信，特別激動，都原地跳起來了」。對於學習訣竅，她談到的第一條是睡眠。

據了解，張學妍家裡有三個孩子，父母都是普通勞動者，姊姊身體不好，弟弟年幼，為了給家裡減輕負擔，她一直刻苦努力學習。張學妍表示，出身並不是自己能決定的，自卑小時候會有，但現在知識越來越高，這些都會被自身的光芒所掩蓋掉。

張學妍的媽媽說，看到孩子很努力，心裡很高興。她想靠著自己的努力來改變命運，讓全家人都能過上幸福的生活。有這樣的女兒，是全家人的驕傲。

在老師、同學的眼中，張學妍是一個愛笑的女孩， 很少有人知道她好成績背後的勵志故事。張心妍父母文化水平有限，父親白天跑運輸，晚上還要兼職打工。為了給家裡減輕負擔，她初中住校，三年沒有上過任何輔導班。張心妍稱，父母不會把壓力展現出來，每次來看自己都是分享快樂。

張學妍努力念書給家裡減輕負擔。（視頻截圖）
張學妍努力念書給家裡減輕負擔。（視頻截圖）

勞工

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