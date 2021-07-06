我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

疫苗研發為啥較慢？ 鍾南山：中國沒病人了

中國新聞組／北京6日電
中國工程院院士鍾南山表示，因為沒有病人了，所以中國新冠疫苗三期臨床試驗只能在國外做。（取材自微博）
中國工程院院士鍾南山表示，因為沒有病人了，所以中國新冠疫苗三期臨床試驗只能在國外做。（取材自微博）

中國工程院院士鍾南山近日參加上海科技大學2021屆畢業典禮時，就「為甚麼中國的疫苗研發看起來比較慢」作出解釋。他指出，這是由於中國的疫情防控有效，無法做第三期臨床實驗，「因為沒有病人了，所以三期臨床試驗只能在國外做。」

來源：YouTube

央視網報導，來自國家衛生健康委消息，截至2021年7月4日，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗13億0549.9萬劑次。

觀察者網報導，鍾南山當天給大家帶來疫苗研發的最新進展。他表示，截至目前，中國正在研發的新冠疫苗總計達71個，已有9個生產企業的新冠病毒疫苗批准附條件上市或緊急使用，其中兩個被列入世衛組織緊急使用清單。

「因為在中國由於防控有效，我們沒有辦法在中國做第三期臨床試驗。為什麼？（因為）我們沒有病人了……沒病人你怎麼做。」鍾南山補充稱，中國疫苗的三期試驗全部都在國外，國外的條件很苛刻，所以研發速度相較之下慢了一些。

鍾南山這一段發言，近日在各大社交媒體引發熱議。香港@大公文匯網5日在微博發文，寫道：「這不是段子哈哈哈。鍾南山：我們做這個疫苗困難很大的，臨床做到第三期就做不下去了，為什麼呢？沒病人了。」

不少網友也被鍾南山的發言逗樂了，直呼這是「國家級凡爾賽」、「一張口就是老凡爾賽了」。

對此，不少網友又開始「凡爾賽了」：控制速度太快了，疫苗趕不上；太優秀也是一種苦惱啊。還有人開玩笑地說道，「我們太難了」。

隨後，在有關報導的評論區，畫風逐漸跑偏，不少網友紛紛玩梗。有人為新冠病毒「抱不平」：新手村放個BOSS，你們還有理了？「外媒：中國疫苗研發有困難，中恐輸。」這句模仿外媒報導的評論，引來一眾網友點讚。

截至6月初，中國新冠疫苗已在全球90餘個國家和地區獲批上市或緊急使用，將疫苗作為全球公共產品向全球供應超3.5億劑。

疫苗 中國 鍾南山

上一則

「黨管一切」 滴滴涉國安 受罰恐遠超阿里

下一則

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

延伸閱讀

近60萬劑AZ將到？ 陳時中：大概很近了

近60萬劑AZ將到？ 陳時中：大概很近了
逾120萬德州人 未打第2劑疫苗 專家憂

逾120萬德州人 未打第2劑疫苗 專家憂
Delta病毒引爆新疫情 守公德仍應戴口罩

Delta病毒引爆新疫情 守公德仍應戴口罩
日本宣布追加贈台113萬劑AZ疫苗 後天運送

日本宣布追加贈台113萬劑AZ疫苗 後天運送

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導