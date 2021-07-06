疫苗研發為啥較慢？ 鍾南山：中國沒病人了

中國工程院院士鍾南山表示，因為沒有病人了，所以中國新冠疫苗三期臨床試驗只能在國外做。（取材自微博）

中國 工程院院士鍾南山 近日參加上海科技大學2021屆畢業典禮時，就「為甚麼中國的疫苗 研發看起來比較慢」作出解釋。他指出，這是由於中國的疫情防控有效，無法做第三期臨床實驗，「因為沒有病人了，所以三期臨床試驗只能在國外做。」

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央視網報導，來自國家衛生健康委消息，截至2021年7月4日，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗13億0549.9萬劑次。

觀察者網報導，鍾南山當天給大家帶來疫苗研發的最新進展。他表示，截至目前，中國正在研發的新冠疫苗總計達71個，已有9個生產企業的新冠病毒疫苗批准附條件上市或緊急使用，其中兩個被列入世衛組織緊急使用清單。

「因為在中國由於防控有效，我們沒有辦法在中國做第三期臨床試驗。為什麼？（因為）我們沒有病人了……沒病人你怎麼做。」鍾南山補充稱，中國疫苗的三期試驗全部都在國外，國外的條件很苛刻，所以研發速度相較之下慢了一些。

鍾南山這一段發言，近日在各大社交媒體引發熱議。香港@大公文匯網5日在微博發文，寫道：「這不是段子哈哈哈。鍾南山：我們做這個疫苗困難很大的，臨床做到第三期就做不下去了，為什麼呢？沒病人了。」

不少網友也被鍾南山的發言逗樂了，直呼這是「國家級凡爾賽」、「一張口就是老凡爾賽了」。

對此，不少網友又開始「凡爾賽了」：控制速度太快了，疫苗趕不上；太優秀也是一種苦惱啊。還有人開玩笑地說道，「我們太難了」。

隨後，在有關報導的評論區，畫風逐漸跑偏，不少網友紛紛玩梗。有人為新冠病毒「抱不平」：新手村放個BOSS，你們還有理了？「外媒：中國疫苗研發有困難，中恐輸。」這句模仿外媒報導的評論，引來一眾網友點讚。

截至6月初，中國新冠疫苗已在全球90餘個國家和地區獲批上市或緊急使用，將疫苗作為全球公共產品向全球供應超3.5億劑。