我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

瑞麗3度現本土疫情 檢出Delta變異株

中國新聞組／北京6日電
雲南省瑞麗市5日起因疫情關係即時封城，街上空無一人。（Getty Images）
雲南省瑞麗市5日起因疫情關係即時封城，街上空無一人。（Getty Images）

雲南與緬甸接壤的瑞麗市第三度出現本土疫情，4日3名本土感染確診，啟動封城；財新網報導指出，瑞麗此次疫情，或與此前入境自首人員中發現新冠病毒Delta變異株有關。

雲南省衛健委5日消息，4日0時至24時，雲南省德宏州瑞麗市新增本土確診病例3例，均為瑞麗常態化全員核酸檢測時發現；據報導，瑞麗市5日上午召開新聞發布會，宣告當日8時起嚴格執行社區管控和通行管控措施，加強人員進出及重點區域管理，所有人員「非必要不進出瑞麗」。

姐告大橋實行禁止通行政策，原則上不進不出，特殊情況需要進出姐告國門社區的，憑市指揮部發放的通行證出入。管控措施將根據疫情防控工作進展情況適時調整，並及時公布。

瑞麗市疫情防控工作指揮部決定於5日8時起在瑞麗城區、畹町片區範圍內開展全員核酸檢測（含本地常住人口、臨時流動人口、外籍人員、援瑞外地人員等） ，確保不漏一戶，不漏一人；理由是境外疫情形勢嚴峻，境外回流人員增多，導致瑞麗疫情輸入風險加大。

央視新聞報導，中共瑞麗市委副書記、瑞麗市長尚臘邊上午在防疫記者會上表示，隨著核酸檢測工作的開展，瑞麗不排除新增病例的可能性。

此前2020年9月和2021年3月底，瑞麗曾兩度爆發疫情，瑞麗也迅速啟動全員核酸檢測和封城管控。瑞麗市與緬甸木姐接壤，是中國與緬甸間重要邊境口岸。中國官方事後形容，瑞麗3月下旬的疫情「嚴重衝擊和破壞」全國防疫大局，「造成嚴重後果和惡劣影響」。

由於瑞麗曾兩度爆發本土疫情，今年4月8日中共瑞麗市委書記龔雲尊被依防疫工作「嚴重失職失責」立案調查，並被撤銷黨職與政府職務，降為一級調研員。

疫情 檢測 緬甸

上一則

歐洲杯網路賭球 輸百萬玩家：都是套路

下一則

滴滴美籍獨董 退伍軍人身分遭疑

延伸閱讀

Delta變種病毒發現升級版 專家：現在問題不大

Delta變種病毒發現升級版 專家：現在問題不大
逾120萬德州人 未打第2劑疫苗 專家憂

逾120萬德州人 未打第2劑疫苗 專家憂
Delta傳播迅速 成加州主要病毒 6月病例暴增7倍

Delta傳播迅速 成加州主要病毒 6月病例暴增7倍
Delta病毒引爆新疫情 守公德仍應戴口罩

Delta病毒引爆新疫情 守公德仍應戴口罩

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導