瑞麗3度現本土疫情 檢出Delta變異株

雲南省瑞麗市5日起因疫情關係即時封城，街上空無一人。（Getty Images）

雲南與緬甸 接壤的瑞麗市第三度出現本土疫情 ，4日3名本土感染確診，啟動封城；財新網報導指出，瑞麗此次疫情，或與此前入境自首人員中發現新冠病毒Delta變異株有關。

雲南省衛健委5日消息，4日0時至24時，雲南省德宏州瑞麗市新增本土確診病例3例，均為瑞麗常態化全員核酸檢測 時發現；據報導，瑞麗市5日上午召開新聞發布會，宣告當日8時起嚴格執行社區管控和通行管控措施，加強人員進出及重點區域管理，所有人員「非必要不進出瑞麗」。

姐告大橋實行禁止通行政策，原則上不進不出，特殊情況需要進出姐告國門社區的，憑市指揮部發放的通行證出入。管控措施將根據疫情防控工作進展情況適時調整，並及時公布。

瑞麗市疫情防控工作指揮部決定於5日8時起在瑞麗城區、畹町片區範圍內開展全員核酸檢測（含本地常住人口、臨時流動人口、外籍人員、援瑞外地人員等） ，確保不漏一戶，不漏一人；理由是境外疫情形勢嚴峻，境外回流人員增多，導致瑞麗疫情輸入風險加大。

央視新聞報導，中共瑞麗市委副書記、瑞麗市長尚臘邊上午在防疫記者會上表示，隨著核酸檢測工作的開展，瑞麗不排除新增病例的可能性。

此前2020年9月和2021年3月底，瑞麗曾兩度爆發疫情，瑞麗也迅速啟動全員核酸檢測和封城管控。瑞麗市與緬甸木姐接壤，是中國與緬甸間重要邊境口岸。中國官方事後形容，瑞麗3月下旬的疫情「嚴重衝擊和破壞」全國防疫大局，「造成嚴重後果和惡劣影響」。

由於瑞麗曾兩度爆發本土疫情，今年4月8日中共瑞麗市委書記龔雲尊被依防疫工作「嚴重失職失責」立案調查，並被撤銷黨職與政府職務，降為一級調研員。