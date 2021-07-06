致敬抗疫英雄 「戰疫」大片武漢首映

電影「中國醫生」武漢首映禮。（取材自人民網）

抗疫大片「中國 醫生」9日全中國公映，導演劉偉強和演員將到廣州，向援鄂英雄們、廣州疫情 期間奮戰在一線的抗疫英雄們致敬；中國工程院院士鍾南山也將出席廣州的首映禮。

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香港文匯報報導，作為中國首部全景式「戰疫」影片，「中國醫生」4日在武漢 舉行首映禮。首映現場更是多次掌聲雷動，觀眾反應熱烈。影片以武漢「封城」期間的金銀潭醫院、同濟醫院、火神山醫院、方艙醫院等為故事背景，以武漢醫務人員、中國各地援鄂醫療隊隊員為人物原型，講述白衣逆行者們在抗疫鬥爭中紛紛挺身而出，拚搏奮戰在武漢抗疫一線，不顧自身安危守護民眾生命安全的感人故事。

據報導，廣州文藝戰線建黨百年主題活動座談會昨天在廣州舉行，博納影業華南區經理黃梓峰表示，「中國醫生」故事核心人物的原型--金銀潭醫院原院長張定宇在首映禮後評價電影是一枚「催淚彈」，「飽含深情，把我們拉回了『戰鬥』的歲月！」

黃梓峰表示，「「中國醫生」這部電影，是獻給每一位為國家拚過命的醫務工作者的，也是獻給每一個為了抗擊疫情作出努力和貢獻的英雄的中國人民的。」