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銀行行長轉行外賣騎手 1個月成「單王」 4個月升站長

中國新聞組／北京6日電
姚志剛在配送外賣。（取材自紅星新聞）
姚志剛在配送外賣。（取材自紅星新聞）

「爆單的時候，我會很興奮！」51歲的姚志剛做騎手的第一個月，就成為美團專送湖南長沙紅星站的「單王」。姚志剛此前的身分是一大型國有銀行支行的行長，在快50歲時辭職創業，但創業失敗，他成為了一名外賣騎手。因為工作突出又有管理經驗，姚志剛從騎手到小隊長再到站長，只用了四個月。

來源：YouTube

紅星新聞報導，姚志剛表示，他年輕的時候當兵近四年，期間成為上海市的一名消防員，曾在上海市消防總隊組織的比賽中，戴著氧氣面罩參與跑1500米的比賽，拿了第二名。後來他被分配到江蘇省常州市一大型國有銀行，從櫃員做起，因為業務做得不錯，第二年就升職成銀行支行的行長。

姚志剛說，在銀行工作時每天西裝革履，一般下班了還需要陪客戶吃飯喝酒，這樣工作了十幾、二十年，也很疲憊。「我妻子和我的想法一樣，每月拿著固定工資，一點上進心都沒有，所以她支持我創業。」

他說，2017年的時候，正好他有一個朋友說要到甘肅搞一個建材廠，他就辭職前往甘肅和朋友合夥創業。前前後後投入了200多萬元人民幣(約31萬美元)，但是產品推銷不出去，就關掉了公司。

姚志剛說，如果是在老家，那麼多人認識他，他不會從事外賣騎手這個行業。在長沙，他每天都跑步，想到外賣騎手也是每天從這個地方取餐送到那個地方，需要跑一跑、爬爬樓梯什麼的，都是對身體的一種鍛鍊，抱著試一試的態度在網上投了簡歷，成為了美團專送長沙紅星站的一名騎手。

一開始送外賣的時候，除了兒子，我都沒有告訴我的家人。

而他第一個月就跑了1580單，成了美團專送紅星站的「單王」。姚志剛覺得，可能是因為他每天早上跑步的時候，就會觀察周邊的環境，把配送範圍內的商家的位置、小區入口、地形等牢記於心，每天7時就起床，直到晚上11、12時才休息。

他說，我發現喜歡上這個行業，我以前當消防兵救過火，覺得送外賣也像救火一樣，當把外賣及時配送到目的地後，會有成就感。

姚志剛：既然選擇了就不要後悔，大不了重頭再來，跌倒了就重新爬起。

在銀行供職時期的姚志剛。（視頻截圖）
在銀行供職時期的姚志剛。（視頻截圖）

甘肅 YouTube

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