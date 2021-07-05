我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

百萬粉絲網紅辱華？旅順博物館前穿「蘿莉塔」裙跳宅舞

中國新聞組／上海5日電
機智的黨妹是B站美妝區up主，粉絲超過670萬。（取材自觀察者網）
機智的黨妹是B站美妝區up主，粉絲超過670萬。（取材自觀察者網）

在B站擁有超過670萬粉絲的美妝網紅「機智的黨妹」，日前因在旅順博物館門口穿著「蘿莉塔」裙大跳宅舞掀辱華爭議。有網民質疑黨妹在遭受過日軍屠殺的旅順，選擇在旅順博物館門口，穿著受日本影響的服裝，歡快地跳著與日本文化有關的宅舞，實在不妥，要她「滾出中國」。目前該視頻已下架，黨妹兩度發文道歉。

觀察者網報導，「機智的黨妹」是B站美妝區up主，因錄製美妝視頻時的解說像「說相聲」受到關注，後因翻跳舞蹈與自身性格形成反差進一步走紅。

機智的黨妹穿著洛麗塔裙在旅順博物館門口跳宅舞，被批在曾遭日軍屠殺的旅順，穿受日本...
機智的黨妹穿著洛麗塔裙在旅順博物館門口跳宅舞，被批在曾遭日軍屠殺的旅順，穿受日本影響的服裝歡樂跳日本宅舞，實在不妥。（取材自觀察者網）

「機智的黨妹」日前在B站上傳了她和朋友一起翻跳歌曲中文「觸摸天空」的舞蹈視頻。視頻中，她身穿風格源自日本的「蘿莉塔」裙，翻跳日本動畫風格的「宅舞」。視頻發布後，兩段在旅順博物館前歡快跳舞的分鏡立刻引發爭議。

中日甲午戰爭期間，日軍在攻陷旅順後，對城內進行了四天三夜的屠殺，死難人數達1.8萬人，這就是震驚世界的「旅順大屠殺」。旅順博物館是國家一級博物館，前身是占領旅順日軍成立的「物產陳列所」。

在網友指出視頻不妥後，「機智的黨妹」立即刪除視頻，並發布簡短道歉，卻被認為道歉避重就輕。隔日，「機智的黨妹」在B站和微博同時發布長文道歉，稱自己在選景時忽略了旅順博物館在藝術文化和歷史方面的深厚含義，她的無知導致了這樣一個嚴重的錯誤，評論的所有指責她都接受，對此深感抱歉。

中日甲午戰爭期間，日軍攻陷旅順並進行4天3夜的屠殺，死難人數達1.8萬人。（取材...
中日甲午戰爭期間，日軍攻陷旅順並進行4天3夜的屠殺，死難人數達1.8萬人。（取材自觀察者網）

博物館 日本 中國

上一則

香港國安法上路滿1年 近11萬港人「出走」

下一則

香港2網民涉煽動殺警被捕 兩人社交媒體發言沒直接關連

延伸閱讀

疫情趨緩實體秀回歸 香奈兒秋冬高訂系列7月6日登場

疫情趨緩實體秀回歸 香奈兒秋冬高訂系列7月6日登場
目標年輕人 佛奇上抖音對話網紅：快叫你的粉絲打疫苗

目標年輕人 佛奇上抖音對話網紅：快叫你的粉絲打疫苗
索尼擬7•7發表新機挨批辱華 網譏可選8•6廣島原爆日

索尼擬7•7發表新機挨批辱華 網譏可選8•6廣島原爆日

華美博物館合作華埠圖書館 30日線上說故事

華美博物館合作華埠圖書館 30日線上說故事

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職