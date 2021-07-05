百萬粉絲網紅辱華？旅順博物館前穿「蘿莉塔」裙跳宅舞

機智的黨妹是B站美妝區up主，粉絲超過670萬。（取材自觀察者網）

在B站擁有超過670萬粉絲的美妝網紅「機智的黨妹」，日前因在旅順博物館 門口穿著「蘿莉塔」裙大跳宅舞掀辱華爭議。有網民質疑黨妹在遭受過日軍屠殺的旅順，選擇在旅順博物館門口，穿著受日本 影響的服裝，歡快地跳著與日本文化有關的宅舞，實在不妥，要她「滾出中國 」。目前該視頻已下架，黨妹兩度發文道歉。

觀察者網報導，「機智的黨妹」是B站美妝區up主，因錄製美妝視頻時的解說像「說相聲」受到關注，後因翻跳舞蹈與自身性格形成反差進一步走紅。

機智的黨妹穿著洛麗塔裙在旅順博物館門口跳宅舞，被批在曾遭日軍屠殺的旅順，穿受日本影響的服裝歡樂跳日本宅舞，實在不妥。（取材自觀察者網）

「機智的黨妹」日前在B站上傳了她和朋友一起翻跳歌曲中文「觸摸天空」的舞蹈視頻。視頻中，她身穿風格源自日本的「蘿莉塔」裙，翻跳日本動畫風格的「宅舞」。視頻發布後，兩段在旅順博物館前歡快跳舞的分鏡立刻引發爭議。

中日甲午戰爭期間，日軍在攻陷旅順後，對城內進行了四天三夜的屠殺，死難人數達1.8萬人，這就是震驚世界的「旅順大屠殺」。旅順博物館是國家一級博物館，前身是占領旅順日軍成立的「物產陳列所」。

在網友指出視頻不妥後，「機智的黨妹」立即刪除視頻，並發布簡短道歉，卻被認為道歉避重就輕。隔日，「機智的黨妹」在B站和微博同時發布長文道歉，稱自己在選景時忽略了旅順博物館在藝術文化和歷史方面的深厚含義，她的無知導致了這樣一個嚴重的錯誤，評論的所有指責她都接受，對此深感抱歉。