網紅闖進廢墟拍片 鄭州「最敷衍樂園」復活

廢棄的遊樂設施。（取材自中國新聞周刊）

曾被網友戲稱為「全中國 最敷衍景區」的鄭州世紀歡樂園 ，在荒廢一年後，卻「死而復生」了。這座曾號稱世界第一個火車文化遊樂園，如今一片殘磚敗瓦，卻意外吸引許多人闖進荒廢的園內打卡、拍視頻。

來源：YouTube

中國新聞周刊報導，建於2004年的鄭州世紀歡樂園，過去遊客可以坐著火車，領略異國風情，在荷蘭風車、阿拉伯古堡和埃及金字塔中一日來回，不過2020年4月因合同到期關閉，反而讓這裡成為大膽者的冒險樂園。許多人溜進園內拍攝視頻，社交媒體上開始出現有關「打卡」這座廢棄遊樂場的攻略。

鄭州世紀歡樂園。（取材自中國新聞周刊）

一位網紅和幾位朋友住進了這裡的火車設施中，晚上去網吧，白天睡在火車的臥舖車廂，向網友展示自己在廢墟中的「豪華火車臥舖」生活，短時間內就獲得15.4萬的點贊數。

一位老太太表示，「這裡以前就是小孩子才來玩的，收費可高」，如今園內一片瓦礫垃圾，即使旋轉木馬已經斷電，仍有年輕人做「人肉發電機」讓木馬運轉。

鄭州世紀歡樂園開園曾號稱「世界第一、中國唯一的大型火車文化主題公園」。（取材自中國新聞周刊）

目前，園區內仍零散地放置著許多火車車廂。附近居民說，這些火車都是淘汰後的「真火車」，最有名的是一段墨綠色的「宋慶齡專列」。

史料記載，「宋慶齡專列」列車共兩節車廂，每節車廂長約22米。1940年由日本人在東北製造，供當時的日偽政府使用。解放後作為政府的公務用車，曾是宋慶齡等領導人的專列，1997年退役。現在成了年輕人擺弄造型、創作攝影 作品的地方。

園內廢棄的列車火車廂。（取材自中國新聞周刊）

據了解，鄭州世紀歡樂園當年號稱「世界第一、中國唯一的大型火車文化主題公園」，獲評為4A級景區，2013年的年客流量甚至突破100萬人次，一票難求。不過，由於旅遊設施和服務質量不達標，被網友戲稱為「中國最敷衍的景區」，2020年宣布關閉，鄭州市園林局預計更名為「鄭州市世紀公園」，2023年改造完畢。