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疫情又起…雲南瑞麗嚴管人員進出 城區、畹町片區全員檢測

中國新聞組／北京5日電
疫情又起，雲南嚴陣以待。（取材自澎湃新聞）
疫情又起，雲南嚴陣以待。（取材自澎湃新聞）

廣東才剛清零，中國雲南又傳新冠病毒本土疫情。雲南省4日新增本土確診病例3例，其中包括中國籍2例，緬甸籍1例，均是在瑞麗市全員核酸檢測中發現。當地除進行流調工作外，也緊急發布公告，自今天上午8時起，所有人員非必要不進出瑞麗，並對瑞麗城區、畹町片區開展全員核酸檢測。

雲南衛健委今天發布消息指出，雲南省4日新增本土確診病例3例，分別是51歲中國籍男性（普通型）、48歲中國籍男性（輕型）、34歲緬甸籍男子（普通型）。另新增境外輸入確診病例5例，各來自緬甸3例、印尼2例，另有一名印尼輸入的無症狀感染者，均為中國籍。截至4日24時，雲南省現有確診病例64例（本土3例，境外輸入61例）。

雲南衛健委表示，新增本土確診病例3例均在瑞麗市全員核酸檢測中發現，隨即用負壓救護車轉運至定點醫院隔離診治，流調工作仍進行中。這3人近期居住在緬甸，分別於6月16至24日自陸路入境後，至集中隔離點進行隔離醫學觀察，3日核酸檢測結果均為陽性。

由於日前傳出本土疫情的廣東才剛宣布戰勝Delta、Alpha變異株，雲南省不敢大意，衛健委今天上午隨即發布公告稱，為嚴堵疫情擴散，雲南瑞麗市疫情防控工作指揮部決定，5日8時起，所有人員非必要不進出瑞麗；在瑞麗工作、生活的人員須憑有效憑證進出，有特殊原因需離開瑞麗的，須經審批並出示「離瑞放行通知書」、三天核酸陰性證明同時掃碼。

瑞麗市並自5日8時起在主城區、畹町片區範圍內開展全員核酸檢測，強化人員進出瑞麗及重點區域管理。

為進一步加強人員控管，保供及抗疫應急物資車輛規定統一從瑞麗東、瑞麗西高速路口採取換駕的方式將物資運至瑞麗市區各供應點，姐告大橋禁止通行，原則上不進不出。

檢測 中國 緬甸

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