中國神舟十二號太空人出艙 「第一句話」說了什麼？

中國太空人劉伯明準備出艙畫面。取材自澎湃新聞

據央視新聞，7月4日，中國 神舟十二號三名太空人 協同配合，進行中國太空站首次出艙活動。其中一名太空人劉伯明出艙後第一句話是：「哇，這外面太漂亮了！」

綜合中媒報導，7月4日上午，神舟十二號三名太空人進行中國太空站首次出艙活動，在太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波相互配合下，劉伯明、湯洪波先後成功出艙。

這也是繼神舟七號飛行乘組順利完成出艙任務後，時隔13年，中國太空人再次執行出艙任務。這次出艙，太空站的機械臂首次配合太空人共同執行任務。

據「中國載人航天工程辦公室」消息，北京時間2021年7月4日8時11分，劉伯明成功開啟天和核心艙 節點艙出艙艙門，截至11時02分，劉伯明、湯洪波身著中國自主研製的新一代「飛天」艙外太空服，已先後從天和核心艙節點艙成功出艙，並已完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，後續將在機械臂支持下，相互配合開展太空站艙外有關設備組裝等作業。其間，在艙內的太空人聶海勝配合支持兩名出艙太空人開展艙外操作。

當日，兩名太空人出艙任務之一是抬升全景相機A。太空人第一次的艙外活動，會安裝延伸支架，會極大改善全景相機A的視野，給大家帶來更多的太空之美。

6月17日，聶海勝、劉伯明、湯洪波搭乘神舟十二號載人太空船進入太空，並作為中國太空站首批太空人進駐天和核心艙，開啟長達三個月的太空之旅。

按計劃，在神舟十二號任務期間，太空人會開展兩次出艙活動及艙外作業。