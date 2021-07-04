上海之後 武漢小區也見「貉家族」進城移居

武漢小區喜見「貉家族」移居。（取材自澎湃新聞／武漢市動物園供圖）

武漢 市動物園 管理處官方微博 發文稱，武漢市東西湖區一小區出現多隻疑似從郊區擴散到市內的貉，他們建議市民，不要抓捕這些貉，讓牠們在小區和平共存，建議獲當地居民認同。消息曝光，引發網友熱烈討論疫情之後的大自然現象，有網友感慨說武漢「應是繼上海之後第二個小區內有貉的大城市」。

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綜合媒體報導，武漢市動物園微博介紹，該園救護中心工作人員輔助東西湖區野保站處置了一起和貉有關的求助。生活在東西湖區的「貉群」應是「一家人」，由母貉帶著剛出生不久的幼貉。經實地調查發現，該小區附近有較多林地、濕地環境，貉群應是郊區「移居」到市內的野生貉。

媒體引用公開資料顯示，上海松江區2020年曾有一野生貉種群擴散到當地多個小區中。根據上海的經驗，進入小區的貉在正常情況下不會攻擊人，且會主動保持和人的距離，能夠和人和平共存。

上海某小區裡以前也曾拍到貉進城。（取材自新華社/讀者提供）

國家二級保護動物 就是「一丘之貉」的貉

資料顯示，貉是國家二級保護動物，受法律保護，有網友則補充指出，貉就是我們常說的「一丘之貉」的貉。

武漢市動物園管理處官方微博指出，「貉和人的共存並不難。」貉的出現，說明該小區生態環境良好，城市生態環境變好。相反的，如果人類採取抓捕行動，過程中容易造成貉的應激反應，對雙方都形成危險，極端情況下會造成母貉棄幼或者幼體死亡。

專家建議，如果在自己的小區裡發現了貉，你應該：

1. 不要投餵！投餵會導致貉對人的警惕消失，當貉靠近人的時候，有可能造成雙方的緊張，從而給人給貉都帶來危險。

2. 不要攻擊貉！貉是國家二級保護動物，受法律保護。

3. 處理好垃圾。不要把垃圾直接放在室外的地面上，應放入小區內的大號垃圾箱內。

4. 如果你對牠們好奇，請保持3米以上的安全距離，安靜觀察。