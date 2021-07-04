作家郝景芳入圍英科幻小說獎 「流浪蒼穹」講火星故事　

郝景芳2002年獲中國全國中學生第四屆新概念作文大賽一等獎。（取材自微博）

英國最負盛名的科幻小說獎項亞瑟．克拉克獎（Arthur C. Clarke Award）當地時間周三（6月30日）公布第35屆的入圍 短名單，曾以「北京折疊」獲得雨果獎的中國 科幻作家郝景芳，成功以作品「流浪蒼穹」（Vagabonds）擠身名單之中。對於能夠入圍，郝景芳直言覺得非常榮幸，很滿足。

「流浪蒼穹」是郝景芳的長篇科幻作品。（取材自微博）

香港01報導，入圍作品共有6部，是評審團從去年在英國發售的41間出版社共計105本科幻作品中選出，最終得獎名單將在9月的頒獎典禮上公布。

資料顯示，1984年生於天津的郝景芳，清華大學物理系畢業，並且在經管學院獲得經濟學博士學位。郝景芳在2006年開始從事寫作，其短篇小説「北京摺疊」在2016年4月獲得雨果獎，成為繼劉慈欣之後，第二個獲得這個「科幻界諾貝爾文學獎」的中國作家。

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「流浪蒼穹」主要講述火星 移民的故事，郝景芳在書中設立兩個完全不同的世界，一個是完全市場化，享樂主義、個人主義盛行的地球，另一個是規則嚴明、摒棄自由交易環境的火星。雖然地球與火星是兩個世界、兩種制度，但人們卻同樣面臨着嚴重的精神危機。小說主人公在兩個世界來回穿梭，陷入迷惘，引發人們的思考。

「流浪蒼穹」最初於2007年動筆，2009年定稿。郝景芳曾表示，「流浪蒼穹」的寫作初衷是「一種感覺」，「一群少年，兒時生活在一種制度環境，少年時經歷了環境的巨大變遷，產生的斷裂感和不適感，令他們永久地徘徊在兩種模式之間，永遠流浪」。值得一提是，「三體」作者劉慈欣極力推薦「流浪蒼穹」，大讚是當年「中國最好的科幻長篇，沒有之一」。同時，「流浪蒼穹」是第70屆世界科幻大會中國唯一推薦作品。