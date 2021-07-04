我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

作家郝景芳入圍英科幻小說獎 「流浪蒼穹」講火星故事　

中國新聞組／北京4日電
郝景芳2002年獲中國全國中學生第四屆新概念作文大賽一等獎。（取材自微博）
郝景芳2002年獲中國全國中學生第四屆新概念作文大賽一等獎。（取材自微博）

英國最負盛名的科幻小說獎項亞瑟．克拉克獎（Arthur C. Clarke Award）當地時間周三（6月30日）公布第35屆的入圍短名單，曾以「北京折疊」獲得雨果獎的中國科幻作家郝景芳，成功以作品「流浪蒼穹」（Vagabonds）擠身名單之中。對於能夠入圍，郝景芳直言覺得非常榮幸，很滿足。

「流浪蒼穹」是郝景芳的長篇科幻作品。（取材自微博）
「流浪蒼穹」是郝景芳的長篇科幻作品。（取材自微博）

香港01報導，入圍作品共有6部，是評審團從去年在英國發售的41間出版社共計105本科幻作品中選出，最終得獎名單將在9月的頒獎典禮上公布。

資料顯示，1984年生於天津的郝景芳，清華大學物理系畢業，並且在經管學院獲得經濟學博士學位。郝景芳在2006年開始從事寫作，其短篇小説「北京摺疊」在2016年4月獲得雨果獎，成為繼劉慈欣之後，第二個獲得這個「科幻界諾貝爾文學獎」的中國作家。

來源：YouTube

「流浪蒼穹」主要講述火星移民的故事，郝景芳在書中設立兩個完全不同的世界，一個是完全市場化，享樂主義、個人主義盛行的地球，另一個是規則嚴明、摒棄自由交易環境的火星。雖然地球與火星是兩個世界、兩種制度，但人們卻同樣面臨着嚴重的精神危機。小說主人公在兩個世界來回穿梭，陷入迷惘，引發人們的思考。

「流浪蒼穹」最初於2007年動筆，2009年定稿。郝景芳曾表示，「流浪蒼穹」的寫作初衷是「一種感覺」，「一群少年，兒時生活在一種制度環境，少年時經歷了環境的巨大變遷，產生的斷裂感和不適感，令他們永久地徘徊在兩種模式之間，永遠流浪」。值得一提是，「三體」作者劉慈欣極力推薦「流浪蒼穹」，大讚是當年「中國最好的科幻長篇，沒有之一」。同時，「流浪蒼穹」是第70屆世界科幻大會中國唯一推薦作品。

中國 火星 入圍

上一則

港刺警案延燒 李家超：獻花悼兇嫌 恐觸國安法

下一則

警犬受訓 蒙眼凌空走繩索 網友驚嘆「太難了」

延伸閱讀

中國「天問一號」火星任務 著陸和巡視探測影像曝光

中國「天問一號」火星任務 著陸和巡視探測影像曝光
中國公布航天新計畫：2028年火星取樣、2029年探測木星

中國公布航天新計畫：2028年火星取樣、2029年探測木星
天問一號火星探測任務 實現中國航太史6個首次

天問一號火星探測任務 實現中國航太史6個首次
中國「祝融號」火星上自拍 萌到網民喊「是不是P圖」

中國「祝融號」火星上自拍 萌到網民喊「是不是P圖」

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤