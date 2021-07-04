第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

太太生下罕見四胞胎男嬰，孩子爸爸激動得又哭又笑。（視頻截圖）

河南周口鄲城一產婦楊女近日生下罕見四胞胎男嬰，母子均安；孩子的父親王男激動得又哭又笑，稱：「已經有兩個女兒，第三胎想要個兒子，就結束任務了，結果是四胞胎，還都是男孩…」王男給孩子取名梓梵、佑榮、文昌和勇晟，諧音「繁榮昌盛」。

綜合媒體報導，楊女是上29日生下四胞胎男嬰，最小的1700克，最大的1900克，出生時間相差三分鐘。醫師表示，孩子母親是自然受孕，這在醫學機率上，生下四胞胎的機率僅為70萬分之一，而如果四胎全是男孩，這種機率更是達到了352萬分之一。

目前，楊女和四個孩子的身體狀況都十分平穩，楊女士很快就出院，四個孩子則還需要看護一段時間。

來源：YouTube

據報導，醫院工作人員用視頻和照片，記錄下了楊女士生產時的情況。手術過程中，王男手捧鮮花，焦急等在手術室外。手術完成後，他將鮮花獻給病床上的妻子。

面對鏡頭，王男又哭又笑說，他和妻子原本育有兩個女兒，對他和妻子來說，四個孩子加上兩個女兒，六個孩子是我們最大的財富。

楊女士被推出產房，丈夫王先生送上鮮花。（取材自楚天都市報）

孩子爸爸表示，剛開始想給孩子取名叫「國泰民安」，現在我們國家已經實現，就希望我們國家能更上一層樓。所以給四個寶寶取名叫「繁榮昌盛」，也祝福國家繁榮昌盛。

四胞胎全男嬰寶寶被曝光後，迅速登上熱搜榜首。網民紛紛評論，「爸爸壓力山大，是被急哭的吧」、「爸爸醒醒，最高難度任務即將開始」、「六個孩子老難了。加油！好好把繁榮昌盛養大」、「腦瓜子嗡嗡的喜極而涕」、「爸爸要好好賺錢啊，簡直是碎鈔機」。