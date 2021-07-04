鍾南山：中國研發71疫苗 9種已可施打

中國工程院院士鐘南山3日在滬參加上海科技大學2021屆畢業典禮。(取材自中新網)

「放心注射國產疫苗 」，中國 工程院院士鍾南山 3日在滬參加上海科技大學畢業典禮時這麼說。他表示，中國的全病毒滅活疫苗，對感染、肺炎、重症的保護率都是有效的。目前中國有71個(疫苗)正在研發，9個已經可以用了，其中有兩個被列入世界衛生組織緊急使用清單。

澎湃新聞報導，鍾南山他在現場談了對中國新冠防控策略和疫苗研發的體會。他介紹，目前中國有71個(疫苗)正在研發，9個已經可以用了，其中有兩個被列入世界衛生組織緊急使用清單。

他稱國產疫苗對Delta變異株都有效，並呼籲民眾放心注射。

鍾南山在談話中總結近期廣州應對疫情的經驗，包括迅速鎖定感染源、精準查清傳播鏈及推出「黃碼」制度等。

本輪疫情，廣州市累計報告153例感染者。鍾南山說，假如廣州這二十幾天如果不認真進行防控、精確追蹤的話，模型的結果是這二十幾天將會有730多萬人感染，「這給我們一些經驗和教訓」。變異株傳染很快，因此需要更新「密接」的概念。

其中「黃碼」制度指的是透過手機定位及公共場所電視監控，與病例同時段在密閉或通風不良場所，或高危地點周圍250米範圍內停留1小時以上人員，將顯示「黃碼」 。黃碼人員需要在24小時內完成核酸檢測。