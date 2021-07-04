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中二代咽拭子機器人過關 可遠端操作、協助大規模PCR

記者林汪靜／綜合報導
由中國工程院院士鍾南山團隊與中國科學院瀋陽自動化研究所聯合發起研發的智能咽拭子機器人，可滿足核酸規模化採集需要。（取材自中新網）
由中國工程院院士鍾南山團隊與中國科學院瀋陽自動化研究所聯合發起研發的智能咽拭子機器人，可滿足核酸規模化採集需要。（取材自中新網）

為防範疫情擴大風險及人工檢測出現偽陰性誤差。廣州呼吸健康研究院表示，由中國工程院院士鍾南山團隊與中國科學院瀋陽自動化研究所聯合研發的智能咽拭子機器人通過考驗，可滿足核酸PCR大規模採集需要。

中新網報導，咽拭子（鼻咽拭子、口咽拭子）是目前診斷新冠病毒感染最主要的採樣方法。咽拭子操作過程中醫護人員須與患者近距離接觸，患者咳嗽、用力呼吸等可產生大量飛沫或氣溶膠，具有較高交叉感染的風險，且採集咽拭子的過程，因醫務人員水準的差異、咽拭子採集操作的不規範，導致拭子品質有差異，容易出現假陰性。

去年疫情期間，由中國工程院院士鍾南山團隊與中國科學院瀋陽自動化研究所聯合發起的第一代智能化咽拭子採樣機器人系統研發完成。今年再推出第二代智能咽拭子機器人「靈採二號」，且已通過實戰考驗，可滿足規模化採集需要。

第二代智能咽拭子採集機器人，可以遠端半自動操作、降低醫患交叉風險的特點。

同時，機器人採集能控制拭子採集力度與位置，統一採集的品質，並能透過更小的採集力度和最優的採集軌跡，減少被採集者的不良反應。

廣州呼吸健康研究院指出，「靈採二號」在6月底應用於廣州醫科大學附屬第一醫院核酸大規模的採集，因操作過程規範、安全、便捷，且採集舒適度良好、採樣時間迅速，獲得認同。

另一方面，中國大陸昨天通報再有台灣入境確診病例，上海、廈門各再現1例台灣輸入。廈門衛健委2日通報，新增1例是在台灣工作的福建籍人士，6月28日搭乘廈航抵廈，入關被集中隔離，7月1日核酸檢測呈陽性。上海衛健委也通報，1台灣人6月30日自台灣出發抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關即被送至指定醫療機搆隔離留觀，7月2日診斷為確診病例。

台灣 中國 檢測

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