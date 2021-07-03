多省18歲以上逾8成打疫苗 中國群體免疫將形成

廣東7月1日宣布，即日起，全面放開18歲以上人群接種第一劑和第二劑新冠疫苗。圖為2日廣東省第二人民醫院疫苗接種點，民眾接種完疫苗後在留觀區等待。（中新社）

據國家衛生健康委員會公布數據，截至6月30日，全國累計報告接種新冠疫苗 達12億44675億劑次。北京、天津、海南等省的18歲及以上人群疫苗全程接種率已超80%。中國距離建立群體免疫的目標已越來越近。另廣東省已連10天零新增新冠確診病例，國務院聯防聯控機制人員昨天全部撤離，電影院 、劇院、KTV等將重開。

海南省衛健委宣布，截至6月30日，海南新冠疫苗全程2劑次接種人數突破683萬，目前累計接種新冠疫苗1411.5萬劑，18歲以上人群兩劑次疫苗覆蓋率達88.5%。全人群兩劑次疫苗覆蓋率達67.8%，疫苗覆蓋率位居全國前列。海南省衛健委表示，當人群接種率達到70%以上時，將有效建立免疫屏障。

上海近日也宣布，截至6月29日中午，上海全市完成全程接種人數達1683.6萬人，18周歲以上人群新冠疫苗接種率已達77.6%，達到上海設定6月底前適齡人群接種率達到77.6%的建立人群免疫屏障階段性目標。

此外，北京18歲及以上人群新冠疫苗全程接種率已於6月16日突破80%。天津市衛健委主任顧清則於6月28日宣布，天津18歲以上人群接種率已超過85%，全人群接種率已超過70%。

另在廣東省疫情 方面，國家衛健委表示，廣東省自5月21日以來發生三起不同疫情，均與境外輸入相關。其中，2起疫情為Delta變異毒株、1起為Alpha變異毒株。而截至2日24時，廣東省已連續10天零新增；同一天，國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組人員已全部撤離廣東省。此次廣東疫情處置探索積累了中國應對境外變異毒株疫情的新組合措施。

另廣州市政府網站昨天公告，廣州市本輪新冠肺炎疫情已得到有效控制，疫情防控進入了常態化階段，將嚴格有序開放公共場所，包括電影院、劇院、KTV等，落實預約、錯峰並按最大接待能力的75%實行限流。同時自3日零時起取消離穗、出省核酸檢測陰性證明要求。

另廣州日報報導，廣東全省全面放開18歲以上（含60歲以上）人群接種第一劑和第二劑新冠疫苗。截至6月30日24時，全省全程接種覆蓋率46.72%。

而多省因疫苗短缺而暫停接種第一針疫苗的工作也自7月起陸續恢復。甘肅、陝西、雲南、山西等地已發布恢復第一劑接種的通知，同時也全面推進第二劑次的接種工作。