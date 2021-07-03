「明朝那些事兒」作者「當年明月」 將任上海副局職

暢銷書「明朝那些事兒」作者石悅，擬任上海市級機關副局職。（取材自長安街知事／東方IC圖）

上海市委組織部2日發布一批市管幹部任職前公示，其中，曾以筆名「當年明月」撰寫「明朝那些事兒」的石悅，擬任上海市級機關副局職。石悅2006年3月在天涯社區首次發表「明朝那些事兒」，2009年3月21日連載完畢，集結成書出版後迅速走紅。據報導，自2007年以來，石悅的版稅收入超過4100萬人民幣，年度排行超莫言。

北京 日報微信 公眾號「長安街知事」報導，公示顯示，石悅，男，1979年10月出生，漢族，籍貫湖北武漢，在職大學學歷，2000年7月參加工作，2006年12月加入中國 共產黨。現任中共上海市委對外宣傳辦公室、上海市人民政府新聞辦公室副主任。

石悅早年任職於佛山海關駐順德辦事處。2006年3月，他在天涯社區「煮酒論史」板塊連載自己寫作的歷史隨筆「明朝那些事兒」，創下近2000萬的點擊量；同年9月，歷史小說「明朝那些事兒」正式出版；2009年3月，「明朝那些事兒」正式完結，共出版了7部，此後多次再版。

「明朝那些事兒」講述了從1344年到1644年這300年的歷史，一經推出，因其幽默風趣的文風、對歷史的通俗化解讀而廣受歡迎，很快成為中國最暢銷的書籍，堪稱當時一大文化熱點。截至2014年，該書累計銷量過千萬冊，並屢獲大獎。

雖然在寫作上取得了巨大的成功，但石悅並未辭職專心寫作或研究歷史。對此，他在2009年接受央視「面對面」節目專訪時回答：「我覺得工作是工作。我爸跟我說，無論你出多大名也好，出多大風頭也好，你都得有一份正經的工作。」

2013年4月，石悅任原環境保護部宣教中心綜合室副主任（副處級），同年10月，他掛職任河北隆化縣副縣長。在隆華工作一年多後，石悅於2014年12月結束掛職。

2016年2月，石悅出任中版文化傳播（北京）有限公司副總經理。該公司為國有控股文化企業，系大型央企中國出版集團公司的二級子公司。

2018年4月底，山東省政府辦公廳發布幹部任前公示，石悅擬任省政府辦公廳綜合處處長；5月初，他通過公示，正式就任該職。此後，他出任上海市委對外宣傳辦公室、上海市政府新聞辦公室副主任。