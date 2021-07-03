又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

去年開始，中國各高校就不斷傳出頂尖學者放棄國外教職重磅加盟的消息。繼清華大學後，南京大學現代生物研究院1日重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國 加州大學洛杉磯分校（UCLA ）終身正教授帥克已全職加盟該院。

科學網報導，就在一周前，清華大學才宣布，曾任英國劍橋大學教授的菲爾茲獎獲得者考切爾·比爾卡爾（Caucher Birkar）正式入職清華。

據南京大學現代生物研究院網站介紹，帥克是著名的JAK-STAT信號傳導通路主要發現人、PIAS（Protein Inhibitor of Activated STAT）家族蛋白的發現者、全球細胞信號傳導以及新型藥物研發領域的頂級學者。他於日前辭去美國終身教職，正式加盟南京大學。

帥克於1990年在著名的艾伯特愛因斯坦醫學院取得博士學位，隨即進入洛克菲勒大學師從知名學者James E. Darnell進行博士後研究。1994年入職UCLA，2004年成為UCLA終身正教授。加盟南大後，帥克將與去年從芝加哥大學辭去終身正教授、全職回國加盟南大的林安寧院長一起，致力於將研究院建成國際一流生物醫學研究中心。

最近還有一位頂級學者將加盟南大——路易斯安那州立大學教授鮑惠銘。鮑惠銘將於2021年8月底成為南京大學全職教授。鮑惠銘2011年當選為美國科學促進會（AAAS）會士。

自去年開始，已有多位國外頂尖學者選擇到國內任教並引發關注。2020年9月，人工智能 領域頂級學者、前UCLA 教授朱松純受聘擔任北京大學人工智能研究院院長。同日，浙江大學宣布，藥物製劑及生物材料領域的國際知名學者顧臻作為講席教授全職加盟浙江大學，受聘為藥學院院長。

華人學者選擇「回歸」，非華裔頂尖科學家也開始到國內知名高校任教。最受關注的是菲爾茲獎得主考切爾·比爾卡爾入職清華。這是中國高校首次引進非華裔菲爾茲獎得主。比爾卡爾將於求真書院任教，並參與推動「丘成桐數學領軍人才培養計畫」。

考切爾·比爾卡爾是一位英籍數學家，曾任劍橋大學教授，2018年憑藉在雙有理幾何領域的突破性進展，不到40歲獲得被譽為「數學界的諾貝爾獎」的菲爾茲獎。