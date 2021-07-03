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北美高溫有因? 美媒竟扯因為「中國下暴雨」

中國新聞組／北京3日電
6月下旬，四川盆地到黃淮、江淮、江漢以及江南北部地區暴雨不斷。（歐新社）
6月下旬，四川盆地到黃淮、江淮、江漢以及江南北部地區暴雨不斷。（歐新社）

北美地區民眾近日飽受熱浪所苦，也是中國害的？美媒彭博社近日一則報導標題稱，造成北美極端高溫現象的罪魁禍首是中國，理由是中國6月下旬的洪澇暴雨導致了北美形成「熱穹頂」並持續高溫。

約數百人死亡，感到擔憂的可能不再是「高燒不退」的新冠疫情，因為他們正經歷一場真正的「高燒」。過去一周，一波極端高溫天氣炙烤著美國和加拿大多地，最高溫度甚至接近攝氏50度，還形成了巨大的「熱穹頂」，導致熱浪無法消散。美國和加拿大數百人死亡，而有美媒稱，這是因為「中國下暴雨」。

近期，最令北美地區民眾感到擔憂的可能不再是「高燒不退」的新冠疫情，因為他們正經歷一場真正的「高燒」。過去一周，一波極端高溫天氣炙烤著美國和加拿大多地，最高溫度甚至接近攝氏50度，還形成了巨大的「熱穹頂」，導致熱浪無法消散。美國和加拿大數百人死亡，而有美媒稱，這是因為「中國下暴雨」。

觀察者網報導，在此期間，各地的歷史最高氣溫紀錄被接連打破，加拿大一地區甚至出現了攝氏49.5度的高溫。糟糕的天氣狀況還導緻美加兩國部分地區的「意外死亡」案例激增數百個，至少已有578例，醫學專家認為其中絕大部分都和超高氣溫的出現有關。

對於這波極端高溫的出現，科學家和政府官員認為全球氣候變化可能是重要原因。許多氣候專家都敦促必須關注氣候危機，減少使用化石燃料和碳排放。

值得注意的是，在報導和分析近期高溫氣象時，美媒彭博社援引了一名氣象學家的觀點作出「分析」，卻在標題上故意直接指向中國。標題聲稱，是中國6月下旬的洪澇暴雨導致了北美形成「熱穹頂」並持續高溫，可內文裡事實上卻又提及了其他諸多因素。

「熱穹頂」，其實指的是天空中熱高氣壓區域停滯不動，並像泵一樣不斷排斥冷空氣，吸收熱空氣，使氣溫越升越高。

高溫 中國 加拿大

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