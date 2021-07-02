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佛州塌樓救援 初期曾聽見女子呼救聲 隨後消失

摔傷失憶 流浪13年後奇蹟重見父母

中國新聞組／北京2日電
父子倆相擁而泣。（取材自紫牛新聞）
父子倆相擁而泣。（取材自紫牛新聞）

13年來，在周水平的夢境裡，變換過無數種跟親人重逢的鏡頭。可是當見到父親的那一刻，周水平突然覺得身體不受控制了，他衝刺一般奔向眼前的「陌生人」，跪倒、磕頭、痛哭，死死攬著老人的腰，任憑旁人輕撫拍打都不肯鬆手，67歲的周自明也緊緊抱著兒子，臉上掛滿了淚水，「這輩子終於又能見到我兒了」。

紫牛新聞報導，周水平的記憶停在了2008年。周水平回憶，他能記得的最早的事，就是自己是在醫院裡醒來的。身邊陪護的工友表示，當年27歲的他在山東淄博工地幹活，從7層高的架上墜落，所幸掉進了污水池，保住了性命。但頭部受傷，醒來後以前的記憶全消失了。

更糟的是，周水平出院後，不但找不到工地負責人，連自己的行李、證件等物品全不見了，周水平自此開始了「不知我是誰」的流浪生活。2011年流浪到徐州遇到了「李發凱」收留他並給了他送水的工作，他乾脆就用了「李發凱」的名字。

周水平跪在父親面前。（取材自紫牛新聞）
周水平跪在父親面前。（取材自紫牛新聞）

周水平的經歷被身邊很多人知曉，大家紛紛給他出主意，通過各種辦法尋親。2017年，周水平在給徐州泉山公安分局送水時，民警得知了他的經歷，建議他採集血樣入庫，通過DNA比對找親人。直到今年5月23日，經反覆比對，民警確認了周水平的血樣信息與尋親人員周自明的父子關係。

周自明6月29日帶著家人趕到了泉山公安分局。見到了分別13年的兒子，老人老淚縱橫，連連稱「這輩子終於又能見到我兒了！」7月1日早上6時許，周水平在失憶流浪13年後，終於跟著父親回到了故鄉。

周自明說，他有兩個兒子，周水平是老大，2004年退伍後在四川老家打工，兩年後出外工作，周水平經常打電話回家，但2008年汶川地震後，得知家人平安後，他說了一句，「過段時間我就回家。」後就失聯。家人再撥打手機變成了「暫時無法接通」狀態。

報導指出，為了尋找哥哥，弟弟周水勇曾多次去過廣東，聯繫過尋親網站，撥打過電視台尋親欄目組，每次失望都讓母親看完後滿臉淚水。

周水平還是無法回憶起失憶前的人和事，不過他說，能夠和家人團圓已是莫大的幸運。下一步，他要回到徐州的工作崗位作，用自己的力量去回報每一個幫助過自己的人。

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