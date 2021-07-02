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索尼擬7•7發表新機挨批辱華 網譏可選8•6廣島原爆日

中國新聞組╱北京2日電
索尼（Sony）宣布在7月7日晚上10時將發表新款手機，隨即遭中國網民怒轟選在「七七事變」紀念日是刻意挑釁中國。（取材自微博）
索尼（Sony）宣布在7月7日晚上10時將發表新款手機，隨即遭中國網民怒轟選在「七七事變」紀念日是刻意挑釁中國。（取材自微博）

索尼（Sony）中國日前宣布，7月7日晚上10時將發表新款手機，但隨即遭中國網民群起怒轟選在「七七事變」紀念日是刻意挑釁中國；索尼中國已刪文並道歉。

7月1日適逢中共建黨百年，索尼中國卻在前一天深夜在中國網路社群微博、微信發文宣布：「2021.7.7 22：00新機將至，敬請期待～」。中央社報導，索尼中國發文後，隨即引發中國網民群起怒轟，許多人認定索尼不但選在7月7日，還挑在晚上10時發表新手機，分明是刻意挑釁中國、「辱華」。中國網路為此再掀一波反日情緒。

索尼中國已刪除原來帖文並發文道歉。（取材自微博）
索尼中國已刪除原來帖文並發文道歉。（取材自微博）

次日索尼中國刪文並發表聲明稱，對廣大網民的關切高度重視，「由於我們工作安排不周，在日期的選擇上給大家造成了誤解和困擾。對此我們深表歉意，並第一時間取消相關活動安排。」

不過許多中國網民並不買帳，「好傢伙，挑在七七事變」、「這輩子除名」、「索尼在密謀無條件退出中國市場？」，還紛紛發布P圖，要求索尼中國改在8月6日早上8時16分發表新機。這正是76年前美軍在日本廣島投下第一顆原子彈的時間。

7月7日也是日本的七夕，是許願的節日；但對中國來說，1937年7月7日，駐豐台日軍河邊旅團第一聯隊第三大隊第八中隊，由中隊長清水節郎率領，在蘆溝橋以北地區舉行軍事演習，其後聲稱演習時一名士兵離隊失蹤，要求進入宛平縣城搜查，並於翌日清晨向宛平縣城發動猛烈攻擊，掀起侵華戰爭的序幕，是中國歷史的傷痛「七七事變」。

中國 索尼 手機

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