離開媽媽難求生 1歲雪豹雨中獲救 飼養1年後野放

「凌夏」是西寧野生動物園今年救助的第二隻雪豹。（取材自微博）

青海野生動物救護繁育中心（西寧野生動物園 ）又救助了一隻一級保護動物雪豹，為紀念其救助時間近「立夏」，動物園將牠取名「凌夏」；由於牠離開了媽媽，無法獨力幾乎沒有獨立生存能力，將由青海野生動物救護繁育中心飼養一年。

澎湃新聞報導，「凌夏」雌性亞成體，體長82公分（成年雪豹100-130公分），體重27kg（成年雌性30-45kg），狀況良好；牠是在今年5月份闖入石乃亥鄉牧民牧場中，咬死了牧民的牛犢，被牧民驅趕後不願離開，被雨水淋濕，需要救助。救護中心趕赴現場將牠麻醉並運送回西寧檢查。「凌夏」也西寧野生動物園救助的第二隻雪豹。

西寧野生動物園對雪豹「凌夏」體檢。（取材自微博） 西寧野生動物園對雪豹「凌夏」做X光檢查。（取材自微博）

中國 農業大學動物醫學院副院長金藝鵬教授團隊抵達西寧野生動物園，與救護中心工作人員共同對雪豹麻醉體檢。據報導，體檢結果顯示，雪豹準確年齡應為1歲，牠在救助前的野外生活狀況應當非常不錯。檢查還發現該雪豹細菌感染，可能與長時間淋雨有關。

報導指出，救護人員表示，雪豹通常在2歲左右獨立生活，但因「凌夏」年紀幼小，不宜放歸。然而1～2歲是雪豹學習野外生存技能的關鍵時期，「凌夏」在未知情況下離開了雪豹媽媽獨自生活，就失去了學習掌握野外生存技能的機會。

這已經是本年度西寧野生動物園救助的第二隻雪豹了。今年3月份，西寧野生動物園救護中心成功救護並放歸一隻成年雄性雪豹「凌蟄」，是中國首例雪豹救護+放歸+監測的案例。