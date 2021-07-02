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離開媽媽難求生 1歲雪豹雨中獲救 飼養1年後野放

中國新聞組╱北京2日電
「凌夏」是西寧野生動物園今年救助的第二隻雪豹。（取材自微博）
「凌夏」是西寧野生動物園今年救助的第二隻雪豹。（取材自微博）

青海野生動物救護繁育中心（西寧野生動物園）又救助了一隻一級保護動物雪豹，為紀念其救助時間近「立夏」，動物園將牠取名「凌夏」；由於牠離開了媽媽，無法獨力幾乎沒有獨立生存能力，將由青海野生動物救護繁育中心飼養一年。

澎湃新聞報導，「凌夏」雌性亞成體，體長82公分（成年雪豹100-130公分），體重27kg（成年雌性30-45kg），狀況良好；牠是在今年5月份闖入石乃亥鄉牧民牧場中，咬死了牧民的牛犢，被牧民驅趕後不願離開，被雨水淋濕，需要救助。救護中心趕赴現場將牠麻醉並運送回西寧檢查。「凌夏」也西寧野生動物園救助的第二隻雪豹。

西寧野生動物園對雪豹「凌夏」體檢。（取材自微博）
西寧野生動物園對雪豹「凌夏」體檢。（取材自微博）
西寧野生動物園對雪豹「凌夏」做X光檢查。（取材自微博）
西寧野生動物園對雪豹「凌夏」做X光檢查。（取材自微博）

中國農業大學動物醫學院副院長金藝鵬教授團隊抵達西寧野生動物園，與救護中心工作人員共同對雪豹麻醉體檢。據報導，體檢結果顯示，雪豹準確年齡應為1歲，牠在救助前的野外生活狀況應當非常不錯。檢查還發現該雪豹細菌感染，可能與長時間淋雨有關。

報導指出，救護人員表示，雪豹通常在2歲左右獨立生活，但因「凌夏」年紀幼小，不宜放歸。然而1～2歲是雪豹學習野外生存技能的關鍵時期，「凌夏」在未知情況下離開了雪豹媽媽獨自生活，就失去了學習掌握野外生存技能的機會。

這已經是本年度西寧野生動物園救助的第二隻雪豹了。今年3月份，西寧野生動物園救護中心成功救護並放歸一隻成年雄性雪豹「凌蟄」，是中國首例雪豹救護+放歸+監測的案例。

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