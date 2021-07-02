風雲四號B星 獲取首批高精度圖像和數據

中國新一代靜止軌道氣象衛星風雲四號B星1日成功獲取首批高精度高時效可見光觀測圖像。(取材自北京日報)

中國 氣象局介紹，中國新一代靜止軌道氣象衛星風雲四號B星1日成功獲取首批高精度高時效可見光觀測圖像。這批圖像可直觀顯示對流雲團的精細化結構，時空分辨率分別從5分鐘、500米提高到1分鐘、250米，提升了中小尺度雲團連續快速監測能力，對強對流天氣監測預警，特別是突發性中小尺度天氣系統監測具有重要意義。

北京 日報報導，風雲四號B星6月3日成功發射，是中國第二代靜止軌道氣象衛星首發業務星，主要應用於天氣分析和預報、環境和災害監測等領域。處於在軌測試中的該星，成功獲取首批高精度數據和圖像產品。在全圓盤衛星雲圖上，天山的積雪、青藏高原的湖泊、河套區域的地表紋理、東北華北區域的對流雲團、南北半球高緯度區域的渦旋雲系等清晰可見。在1分鐘、250米分辨率的全色波段圖像產品和500米分辨率真彩色合成圖的圖像和動畫產品上，對流雲團的精細化結構和發展演變過程一目了然。值得一提的是，此次產品生成應用機器學習技術，實現真彩色的大氣訂正。

該衛星所搭載的快速成像儀是世界首台晝夜高頻次成像儀器，可提供2000公里×2000公里區域的1分鐘間隔多譜段連續觀測，對颱風、暴雨 和中尺度災害性天氣的監測更加靈活、精密。先進的靜止軌道輻射成像儀新增低層水汽成像功能，增強了對地表和雲的定量觀測能力。靜止軌道輻射成像儀和快速成像儀相互協同配合，既保證了靜止軌道大氣遙感所需的多光譜功效，也具備了高時空分辨率的觀測能力。

下一步，風雲四號B星將進行為期一年的在軌測試，邊測試邊應用，分期分批發布產品。風雲四號B星也將與A星形成組網優勢，在重點區域、重要天氣過程監測上強強聯合，提供更豐富的觀測產品。