奮戰了1個月 鍾南山一聲令下 「獵鷹號」休艙

鍾南山宣布，「獵鷹號」氣膜實驗室休艙。(取材自廣州日報)

「我宣布，『獵鷹號』氣膜實驗室休艙。」廣州實驗室主任、中國工程院院士鍾南山 6月30日一聲令下，廣州體育館內的六組氣膜艙全部關燈。奮戰了整整一個月的「獵鷹號」氣膜實驗室圓滿完成以精準檢測 助力抗擊疫情 的使命，迎來了休艙時刻。此時的廣州已全部都為低風險地區。

廣州日報報導，鍾南山對在場全體工作人員表示感謝並說：「廣州此次疫情防控總結出了兩個非常好的經驗，在全國乃至全球都具有重要意義。一方面是開展高速、高密度、高質量的核酸檢測；另一方面是做重點人群追蹤。『獵鷹號』氣膜實驗室在其中發揮了重要作用，為快速、大規模的核酸檢測工作提供了強有力的支持，確保我們防控工作追上病毒的傳播速度，化被動為主動，是廣州的一次創舉。」

5月30日，在廣州核酸檢測產能亟需提升以滿足大規模篩查需求之際，在廣州實驗室和國家呼吸中心指導下，「獵鷹號」氣膜實驗室迅速啟動建設，僅22個小時就完成了氣膜艙搭建及設備調試，並快速投入使用。

到6月30日凌晨完成最後一批檢測任務，「獵鷹號」氣膜實驗室已經整整戰鬥了一個月，累計完成核酸檢測近150萬管，超1200萬人次的篩查。

鍾南山說：「在本次疫情防控中，精準檢測起了非常大的作用，尤其是短時間內高頻次、大面積的篩查，使得感染者得到『早檢測』、『早發現』。在這輪疫情中，有一半以上感染者是通過檢測發現的。」但鍾南山同時也表示，休艙不等於休息。

據了解，為了更好應對此次疫情，金域醫學在廣州採用總部中心實驗室、「獵鷹號」氣膜實驗室和移動實驗室「三位一體」聯合作戰。截至6月26日，金域醫學在全省核酸檢測累計達3547萬人份，占全省核酸檢測總量的17%，為全省檢測量最大的第三方醫檢機構，助力廣東省創下兩項抗疫「全國最高」的紀錄。

另據中新網引述「南海發布」微信公眾號消息，廣東省佛山市南海區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部2日發布公告稱，自2日起，將佛山市南海區桂城街道中海錦城國際花園3街3棟風險等級由中風險調整為低風險。至此，此輪新冠肺炎疫情南海區中風險地區正式清零，全區均為低風險地區。