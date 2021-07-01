中大學增37科系 3成涉及AI領域

中國教育部近日公布全國新增37個大學科系，其中約有1/3和人工智慧（AI）和電子訊息領域相關。此為示意圖。（中新社）

中國教育部 近日公布全國新增37個大學科系，其中約有1/3和人工智慧（AI ）和電子訊息領域相關。分析認為，在美中科技戰下，中國正著力投入AI和半導體產業的人才培養。

中國日前高考（大學入學考試）公布分數後，教育部也公布一份「列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單（2021）」，名單中共新增37個專業（科系），其中以工學類比重最高。

官媒央視財經報導，新增的專業中有約1/3屬於AI和電子訊息類，包括智能監測工程、智能採礦工程和量子訊息科學等。

環球時報英文版引述21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，中國缺乏一些高科技領域的核心技術，在受西方科技封鎖下發展受限。因此，中國高教體系正嘗試解決這方面問題。

美國近年來限制中國企業取得先進晶片等高科技產業發展的必要技術，影響中國產業發展。

除了AI，中國也嘗試加快培養自己的半導體產業人才。據香港南華早報指出，2020年成立的「南京集成電路大學」，號稱是中國首家「晶片大學」。安徽大學也在2021年初成立集成電路（積體電路）學院。

位於廣東的深圳技術大學則在今年6月和中國半導體龍頭「中芯國際」共建積體電路學院，將在秋季招收60名學生，培養他們成為積體電路設計及製造人才。