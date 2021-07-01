從小愛聞汽油味 17歲深圳美少女 修車奪1等獎

古慧晶執著於汽修工作，也常在朋友圈曬出自己造型精緻的個人照。（取材自杭州網）

美麗的17歲汽修班女孩古慧晶，最近火了，網民們紛紛誇她是個「寶藏女孩」。

據杭州網報導，鑽車底排查汽車 故障、拆裝發動機、四輪定位……這些在汽車維修店常見的操作，大多由男師傅「包攬」。而在深圳市第二職業技術學校（以下簡稱深圳市二職），有一名「女學霸」，不僅每天都和這些操作打交道，還刷新了全校記錄。

古慧晶憑著一腔熱血和衝勁，苦練修車獲得肯定。（取材自杭州網）

今年4月，17歲的她更在廣東省職業院校學生專業技能大賽汽車機電維修賽項目奪得一等獎，成為廣東全省第一個參加此類賽事並奪冠的女生。她就是古慧晶，是深圳市二職2019級汽車運用與維修機電專業學生。

從小喜愛汽車的她，拒絕被標籤化，憑著一腔熱血和衝勁，在歷來女學員人數較少的汽修專業勤學苦練，從汽修「小白」晉級為省賽金牌得主，並獲得國賽遴選賽參賽資格。

「我覺得汽油的味道很香。」古慧晶害羞地笑了笑說，自己從小就喜歡汽油味，汽車轟鳴的聲音。憑著對汽車的熱愛，初中畢業後，2019年秋天，古慧晶如願到深圳二職讀汽修專業。「家人剛開始不太理解，覺得女孩子學汽修沒什麼用。」她說，後來向家人表明自己的想法，家人也支持自己去追夢。

為了取得汽車機電維修賽的參賽資格，她曾「加碼」訓練，早上8點前就到實訓室，一遍遍地重複訓練四輪定位、汽車故障診斷與發動機拆裝、維護與保養等操作，直到晚上11點多才回宿舍。高強度的訓練，讓她在兩周內體重掉了15斤。

身穿一襲白裙，畫上古風妝容，撐著紙傘在舊巷道裡回眸一笑。在古慧晶的朋友圈裡，曬出了不少造型精緻的個人照，讓人難以將她與汽修工作聯繫在一起。她坦言，平時喜歡下象棋、逛街和攝影 ，也愛打扮自己，還曾獲得2020年廣東省校園攝影大賽二等獎。

「很多人覺得汽修是男生的職業，這種想法太刻板了，我覺得職業不分性別。」今年17歲的古慧晶拒絕被標籤化，她說，自己還要一直這樣走下去，做一個優秀的能工巧匠。