宿舍沒空調 學生半夜熱醒 高校「哀冰」政策解暑

單塊100斤總重約50噸的冰塊陸續運抵邯鄲學院，學校通知學生領取。（取材自正觀新聞）

住宿生半夜熱醒、喊校方裝空調怎麼辦?近日河北邯鄲學院發50噸冰塊幫住宿的學生「物理降溫」，引起熱議。學生覺得效果有限，還是盼望能有空調，感覺學校花了一筆不必要的開支。一噸的冰塊正常售價為200元人民幣左右，看來校方花了上萬元，但學生並不領情。

河北邯鄲學院幫住宿生買冰塊「物理降溫」，但學生並不領情。（取材自正觀新聞）

有人用臉盆來裝冰塊，並浸泡飲料。（取材自正觀新聞）

據鄭州報業正觀新聞報導，6月28日，單塊100斤總重約50噸的冰塊陸續運抵邯鄲學院，班級群裡陸續收到通知：想領冰塊的同學10點半可以帶上被單等裝冰塊的工具，以宿舍為單位領取。學生們將冰打碎後裝入臉盆、或者用床單包括後扛回宿舍，有的學校已在冰塊下放置飲料。27日學校的通知是「每個宿舍可領50斤，搬運時注意安全，禁止食用」。

28日白天的邯鄲全區最高氣溫，達到華氏98-102度。學校的「神操作」讓學生們苦笑不得，一名叫次次的學生說：「不得不說，我們學校還是很有人情味的，不然想不出這種點子。」她說，自己更關注學校沒有空調的問題。

次次說，她們宿舍住了6個人，晚上靠吹風扇降溫，一個星期前就39度了，曾經晚上被熱醒後坐在樓道裡。「這麼多年一直在反映，可能是學校確實沒錢。」邯鄲學院一名教師則表示，學校一直在想辦法，這次結合實際採取了物理降溫的方式，1000塊冰是製冰廠單日最大供應量。

據極目新聞報導，有不少網民不解為何學校要發冰塊解暑。邯鄲學院黨委宣傳部工作人員6月29日回應稱，為應對高溫 天氣，為學生發放冰塊只是防暑降溫工作中的其中一項，校方未來加快推進學生宿舍冷氣的安裝進程。但學校工作人員卻說，目前兩個校區電力負荷的承載能力已經達到設計極限，因此暫時無法安裝空調。

一位大一學生說，她們在上午十點半就領到了冰塊，用了一共5個大小不一的盆，不過只過了三、四個小時，冰塊就完全融化了。該校大三學生李同學稱，領回冰塊後，他和室友們用冰塊冰飲料，效果很好，不過宿舍內的溫度變化並不明顯，「希望學校能將安裝空調的事情排上日程。」

對此，有不少網民發表評論稱，「學校安裝空調這麼難嗎？」治標不治本。還有不少網民也建議該校能盡快安裝空調。